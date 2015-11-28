ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 مسجلين تعرفوا على بعضهم فى السجن بالإسكندرية

5 شباب مسجلين خطر تم ايداعهم فى زنزانة واحدة، ولم يكن السجن لهم تهذيب وتأديب واصلاح، فكونوا صداقة قوية لهم داخل سجن برج العرب، حيث تم حبسهم، واتفقوا على العمل سوياً بعد خروجهم وتقسيم الحصيلة بينهم، وأرتكبوا جرائمهم واحدة تلو الأخرى حتى ذاع صيتهم وطريقتهم فى السرقة، فأحدهم تخصص فى خطف حقائب السيدات وأخر تخصص فى سرقة المشغولات الذهبية وأخر تخصص فى سرقة المبالغ المالية.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من الرائد وائل الحيوى رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل يفيد بتكوين 5 مسجلين خطر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة.

وكشفت التحريات التى أكدها العميد ياسر سرى رئيس قسم مجموعة مكافحة جرائم السرقات المتنوعة قيام كل من "محمد ع .م" 22 سنة بدون عمل ومقيم بدائرة قسم مينا البصل السابق إتهامه فى " 5 " قضايا " سرقة – سلاح أبيض – ضرب – مخدرات – خطف " أخرهم القضية جنح قسم مينا البصل، وبحوزته فرد خرطوش، و"سعد م س م" 28 سنة بدون عمل ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل السابق إتهامه فى "11" قضية "سرقة – خطف – ضرب"، أخرهم القضية جنح قسم ثان الرمل "سرقة بالإكراه بحوزته طبنجة عيار 9مم، و"محمد س م ع" 22 سنة بدون عمل، ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل السابق إتهامه فى قضية " سرقة" جنح قسم اللبان، و"حسن ش م ب" 27 سنة بدون عمل مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، السابق إتهامه فى قضيتين "تبديد"، و"أحمد ع ع" 20 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم مينا البصل، متخذين من دوائر المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم السيارة رقم 4615 مصر وكذا السيارة رقم 6593 مصر.

وأمام اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية الأمن اعترف المتهمين بارتكابهم 21 قضية سرقة تمثلت فى سرقة مبالغ مالية عن طريق خطفها من عملاء البوك أثناء خروجهم أو هواتف محمولة من حقائب السيدات، أو المشغولات الذهبية والفضية عن طريق أسلوب الخطف .

>وكشفت المتهمون تفاصيل الواقائع التى أرتكبوها والبلاغات التى تم تحريرها بذلك، وتسليم المسروقات إلى أصحابها وهم القضية جنح قسم شرطة مينا البصل عن بلاغ "صلاح م ح م" بسرقة مبلغ 18000 جنيهاً أثناء تواجده بدائرة القسم، والقضية جنح قسم شرطة مينا البصل عن بلاغ "أسامه ز م م" بسرقة مبلغ مالى أثناء تواجده بدائرة القسم، والقضية جنح قسم شرطة محرم بك عن بلاغ "عبد الوهاب م ع" بسرقة هاتفه المحمول، والقضية جنح قسم شرطة مينا البصل عن بلاغ "محمود س ع" بسرقة " 2 " هاتف محمول – ساعة يد – مبلغ 3000 جنيهاً، والقضية جنح قسم شرطة مينا البصل عن بلاغ "سعيد ي ا" بسرقة هاتفه المحمول – ساعة يد، أثناء تواجده بدائرة القسم، والقضية جنح قسم شرطة مينا البصل عن بلاغ "بولس برسوم ب ب" بسرقة مبلغ 23000 جنيهاً .

وكذلك القضية جنح قسم شرطة أول المنتزه عن بلاغ "مجدى س م" بسرقة مبلغ مالى وهاتفه المحمول، والقضية جنح قسم شرطة محرم بك عن بلاغ "أحمد ج م" بسرقة مبلغ 7000جنيهاً، والقضية جنح قسم شرطة كرموز عن بلاغ "أيمن ا م" بسرقة 7000 جنيهاً، والقضية جنح قسم شرطة أول المنتزه عن بلاغ "أحمد ع م" بسرقة هاتفه المحمول – مبلغ 3000 جنيهاً أثناء تواجده بدائرة القسم، والقضية جنح قسم شرطة أول المنتزه عن بلاغ "توماس ع ب" بسرقة هاتفه المحمول – مبلغ 390 جنيهاً – ساعة يد أثناء تواجده بدائرة القسم، والقضية جنح قسم شرطة مينا البصل عن بلاغ "أحمد س ع" بسرقة هاتفه المحمول – مبلغ 280 جنيهاً، والقضية جنح قسم شرطة ثان الرمل عن بلاغ "محمد ش ع" بسرقة مبلغ 1400 جنيهاً .

كما اعترفوا بارتكابهم القضية جنح قسم شرطة كرموز عن بلاغ "رمضان ح ا ع" بسرقة مبلغ 4000 جنيهاً، والقضية جنح قسم شرطة ثان الرمل عن بلاغ "محمود م ا" بسرقة مبلغ 150 جنيهاً – هاتف محمول – مشغولات فضية، والقضية جنح قسم شرطة ثان الرمل عن بلاغ "محمد ك ز" بسرقة مبلغ 4000 جنيهاً، والقضية جنح قسم شرطة أول المنتزه عن بلاغ "محمد ع س" بسرقة 15000 جنيهاً، والقضية جنح قسم شرطة أول المنتزه عن بلاغ " كمال ع د" بسرقة 19500 جنيهاً، والقضية جنح قسم شرطة أول المنتزه عن بلاغ "مجدى ح ع" بسرقة هاتفه المحمول – ساعة يد – دبله فضة، والقضية جنح قسم شرطة ثان الرمل عن بلاغ "محمد ف س" بسرقة مبلغ 11000 جنيهاً، وكذا بلاغ "علاء الدين ك ع" بسرقة هاتفه المحمول - جهاز تابلت – سلسلة فضة، والقضية جنح قسم شرطة كرموز عن بلاغ "محمد خ ا ر" بسرقة مبلغ 2000 جنيهاً – فيزا كارت تم سحب مبلغ 11000 جنيهاً، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها .

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم إحتياطياً على ذمة تلك القضايا، وتسليم المضبوطات لمالكيها .

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