قصف مكثف على الرقة وعناصر داعش يختبئون في الأحياء السكنية

قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية ان عناصر داعش في الرقة اخلوا عددا من مقارهم ونقلوها الى الاحياء السكنية المكتظة بعدما دمرت الغارات الكثيفة العديد منها. وكان يوم أمس قد شهد غارات مكثفة على المدينة السورية التي أصبحت قاعدة للتنظيم المتطرف.

دعم أميركي للأكراد

وصل عشرات العسكريين الاميركيين الى شمال سورية وشمال شرقها لتدريب المقاتلين الاكراد ودعمهم في التحضير لعمليات مرتقبة ضد داعش وخصوصا في محافظة الرقة. واكد مصدر من وحدات حماية الشعب الكردية لوكالة الأنباء الفرنسية وصول مدربين اميركيين الى عين العرب (كوباني) في محافظة حلب، موضحا ان "مهمتهم التخطيط لمعارك جرابلس والرقة والتنسيق مع طيران الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن والقوات على الأرض". وافاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن من جهته عن "وصول اكثر من خمسين مدربا اميركيا الى شمال وشمال شرق سورية"، مشيرا الى انهم "وصلوا في الوقت ذاته خلال اليومين الماضيين على دفعتين عن طريق تركيا وكردستان العراق". واوضح عبدالرحمن ان "اكثر من ثلاثين منهم موجودون حاليا في كوباني، والمجموعة الثانية في محافظة الحسكة، على ان يتجمعوا في كوباني لاحقا لتدريب قوات سورية الديمقراطية في التحضير لهجوم مرتقب على الرقة". وقوات سورية الديمقراطية عبارة عن ائتلاف من فصائل كردية وعربية يقاتل تنظيم داعش. واطلقت قوات سورية الديمقراطية عملية ضد التنظيم المتطرف في ريف الحسكة الجنوبي (شمال شرق) حيث نجحت باستعادة 1400 كلم مربع في المنطقة بغطاء جوي وفره لها الائتلاف الدولي. وتضم قوات سورية الديمقراطية فصائل عدة اهمها وحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة والتحالف العربي السوري وجيش الثوار وغرفة عمليات بركان الفرات وقوات الصناديد وتجمع الوية الجزيرة والمجلس العسكري السرياني.

"قصف الإرهاب" يربك بريطانيا

قالت محطة بي.بي.سي أمس إن عددا من كبار أعضاء حزب العمال البريطاني المعارض قد يستقيلون اذا أجبروا على التصويت بما يتفق مع وجهة نظر زعيم الحزب الذي يعارض تمديد الضربات الجوية التي تشنها بريطانيا في العراق الى سورية. وذكرت أن عضوا لم تكشف عن هويته في حكومة الظل لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين حذر من ان هناك من سيستقيل بعد ان أعلن كوربين انه لا يستطيع تأييد رأي الحكومة بضرورة قصف تنظيم داعش في سورية. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد قال إن الوقت قد حان للانضمام للضربات الجوية ضد داعش في سورية لأن بريطانيا لا يمكن أن "تترك مهمة أمنها لدول أخرى". وكتب زعيم حزب العمال وهو نشط قديم مناهض للحرب لنواب حزبه في البرلمان قائلا ان رئيس الوزراء المحافظ لم يقدم قضية مقنعة وانه لن يستطيع تأييد هذا التحرك وهو رأي لا يتفق معه فيه عدد من أعضاء حكومة الظل العمالية. وقال المتحدث باسم الشؤون المالية لحزب العمال البريطاني إن الحزب المعارض يدرس السماح لنوابه بالتصويت كما يريدون.