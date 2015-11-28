سكان شرقي الرياض يعانون: الشاحنات تغزو أحياءنا وشوارعنا الفرعية

الخطر معهم أين ما يذهبون، تلك المقولة تنطبق تماماً على سائقي الشاحنات، وهم يتنقلون بين الأحياء السكنية في شرق الرياض، ويتوقفون بها أمام منازل المواطنين، غير مدركين أو متجاهلين لخطرها، وما تسببه من أضرار أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء.

فمع ما تسببه من ازدحام في الشوارع الفرعية والداخلية في الأحياء، تساهم الأدخنة المنبعثة منها في تلوث الجو داخل الأحياء، وتسبب في تحركاتها خطراً على الأطفال والسكان عموماً، خلافاً لما تريده البلدية من تكوين بيئة مناسبة أمنة بكل المقاييس للأطفال والسكان داخل الأحياء.

بدورها، جالت "الرياض" ميدانياً في تلك الأحياء، لمشاهدة معاناة السكان في هذه المناطق عن قرب، ورصدت بعض الصور من المخالفات الجسيمة التي يرتكبها سائقو تلك الشاحنات داخل الأحياء، كما دونت الملاحظات وامتعاض سكان شرقي الرياض من الواقع المرير الذي يعانونه.

الشاحنات أمام المنازل أكبر المشكلات.. وقيادة متهورة داخل الأحياء

مطالب بتحرك المرور

في البداية تحدث المواطن عامر حامد السورات قائلاً: إن حي النسيم من أكثر الأحياء في الرياض ازدحاماً، وتسهم الشاحنات في زيادة هذا الازدحام ما يعيق حركة السير، وخصوصاً وجودها الكثيف في الشوارع الفرعية التي لا تسمح بمرور أكثر من سيارة، ولذلك وجودها يسبب ارباكاً لمستخدمي الطريق، وطالب الجهات المعنية وخصوصا إدارة المرور بالتحرك فوراً لردع هؤلاء المتهورين الذين يجوبون بشاحناتهم طرق الحي ليلاً ونهاراً، متجاهلين القوانين التي تمنع دخولهم الأحياء السكنية، وما تسببه مركباتهم من حوادث مرورية.

وشرح المواطن مساعد الحربي معاناته مع الشاحنات التي تقف بالقرب من منزله، وأنها منذ طلوع الفجر تبدأ التحرك وتسبب لنا أزعاجاً بأصواتها وبدخان العوادم الذي ينبعث منها، خصوصاً أن فترة تشغيلها تأخذ فترة طويلة حتى تغادر المكان، مضيفاً أن بعض الشاحنات التي تقف في الحي هي شاحنات تحمل الغاز، وهذا خطر كبير لو حدث أي مكروه ستدمر الحي بأكمله، وطالب بحملة مرورية مكثفة ومتكررة على الشوارع التي تقف بها هذه الشاحنات، والتشديد على أصحابها بعدم الوقوف في هذه الأمكنة غير المسموح لهم الوقوف فيها.

تكاتف الجهات المسؤولة

من جهته، قال نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بحي النسيم نايف بن سعين، أن وقوف الشاحنات أمام المنازل من أكبر المشكلات التي يعانيها سكان الحي بشكل يومي، حيث أصبح من المألوف مشاهدة الحوادث نتيجة دخول تلك الشاحنات التي تسبب كثيرا من الخسائر بالأرواح والممتلكات، مضيفاً أن كثيرا من سائقي تلك الشاحنات متهورون تسببوا في حوادث أليمة راح ضحيتها كثير من الأبرياء، وكان بعض من السائقين تحت تأثير المخدرات والمسكرات، وهذه الحوادث وقفت عليها بنفسي.

وعدد ابن سعين التأثيرات السلبية الاخرى التي تسببها تلك الشاحنات للسكان، مثل الازدحام داخل الشوارع الفرعية في الأحياء، والتلوث نتيجة عوادم تلك الشاحنات على صحة سكان الحي، كذلك تحول الحي إلى سكن لكثير من سائقي تلك الشاحنات، الذين يشكلون خطرا أمنيا على سكان الحي ومرتعا لترويج المخدرات، إضافة إلى ايقافهم تلك الشاحنات داخل الحي واغلاقها الطرق الفرعية.

وأشار نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بحي النسيم إلى أنه تم الرفع لكثير من الجهات المسؤولة لحل تلك المشكلات ولكن لم يكن هناك تجاوب، وكل جهة تلقي المسؤولية على جهة اخرى، مبيناً أن هذه المشكلة تحتاج إلى حل جذري لها وهي بتكاتف جميع الجهات المعنية وبأسرع وقت ممكن، وبإشراف من سمو أمير منطقة الرياض وبمشارك أمانة منطقة الرياض والمرور ووزارة الموصلات، وذلك لوضع خطة أمنية ومرورية تساعد على القضاء على هذه الظاهرة، التي تسبب انزعاجاً لسكان هذه الأحياء.