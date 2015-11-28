مطار الملك عبدالعزيز يستقبل طلائع المعتمرين بالهدايا

استقبل مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح أمس، أولى رحلات الطيران الناقلة لضيوف بيت الله الحرام لموسم العمرة 1437ه، قدمت من ماليزيا وعلى متنها 420 معتمرا.

وكان في استقبال الحجاج أثناء وصولهم، المدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالإنابة عبدالمحسن الشيخ، وعدد من منسوبي المطار والقطاعات الحكومية والخاصة العاملة في مجمع صالات الحج والعمرة.

وقدمت إدارة المطار الهدايا للمعتمرين ترحيبا بقدومهم المملكة وذلك من خلال برنامج ترحيبي لضيوف الرحمن.

ولقي هذا البرنامج الاستحسان والبهجة والسرور من جميع المعتمرين القادمين الذين اشادوا بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحكومته بخدمة معتمري وزوار بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لبلادهم.