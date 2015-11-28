بيوت الطين في الأفلاج من حضارة وتراث إلى ملاذ للمتشردين

لا تزال محافظة الأفلاج تحظى كغيرها من محافظات المملكة؛ بها العدد من المواقع التراثية والأثرية، إلا أن بعض تلك المعالم لم يصلها الاهتمام، فتحولت إلى أماكن مشبوهة وأوكاراً آمنة للمخالفين وشبح خوف يهدد سكان الأحياء المجاورة لها.

المحافظ: العمل في بعض الأماكن التراثية لإعادة الحياة لها

رأي المواطنين

في هذا الشأن أكد العديد من المواطنين أن تلك البيوت الطينية المهجورة التي تقع شرقي المحافظة أصبحت وكراً آمناً للمخالفين والجناة، فبين الحين والآخر نسمع ونرى عن بعض المواقف التي تؤكد أنها تحولت إلى ملاذ للمتشردين؛ حيث تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضبط وافد آسيوي حول أحد تلك البيوت إلى مصنع للخمور "العرق" كما أكد أحد الأهالي بأنه عثر على بضائع مسروقة وتم إخفاؤها في تلك المنازل وغيرها الكثير. كما تحدث المواطن راشد الحبابي وهو أحد سكان ذلك الحي بقوله: نعاني كغيرنا من المواطنين من تحول البيوت المهجورة والمتهالكة التي لم تقتصر خطورتها على تحولها لسكن آمن ومخبأ سري للعمالة المخالفة فحسب بل تحولت إلى هاجس قلق يؤرق مضاجعنا ورعب يهدد حياة أطفالنا فبها مكامن خطر آبار مكشوفة فوهتها على مستوى سطح الأرض تنتظر اصطياد ضحاياها من الأطفال الأبرياء، كما أن أغلب جدرانها آيل للسقوط نتوقع سقوطه في أي لحظة؛ حيث سقطت أحد تلك البيوت الطينية على إحدى المركبات غرب منزلنا بالقرب من المواقف العامة.

وأكد المواطنون أن وجود مكتب لهيئة السياحة في محافظة الأفلاج هو مطلب ضروري على اعتبار وجود عدد كبير من المواقع والأماكن والمعالم السياحية منتشرة في أنحاء المحافظة منها القصور وبيوت الطين والجبال وهناك آثار مطمورة تحت الأرض، مثمنين وشاكرين في الوقت نفسه ما يقوم به المتعاونون من جهود إشراف على ترميم عدد منها، كما أنهم يحتاجون إلى الدعم المادي والمعنوي والتعريف الإعلامي. وعن الإهمال الحاصل لبيوت الطين شرقي السوق المركزي في مدينة ليلى أشار الأهالي -ليس هذا فحسب- بل هناك بيوت في القرى والمراكز قديمة جدا تم إهمالها والمسؤولية تقع على جهات متعددة أولا على أصحاب وملاك هذه البيوت، وكذلك الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي من المفترض عليها حماية هذه البيوت من أخطار السيول وخلافه٠

المحافظ يبشر بإعادة الحياة

من جانبه أوضح ل"الرياض" محافظ الأفلاج زيد بن محمد آل حسين بقوله مما لا يخفي على الجميع توجه الدولة ممثلة في مقام خادم الحرمين، وتوجيهات سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بأهمية الاهتمام بالتراث العمراني من القري والمساجد العتيقة والبيوت الطينية على اختلاف فنونها العمرانية وذلك بإعادة تأهيلها وبناء ما انهدم، وإصلاح الآيل للسقوط ورصف الشوارع بالحجر الطبيعي وكل ما يلزم لذلك وتوجيه البلديات إلى التعاون في هذا الأمر وذلك من أجل إعادة الحياة لها ومن ذلك أقدم الشكر والتقدير لرئيس بلدية محافظة الأفلاج على تعاونه العملي في هذا المجال بعد العمل في بعض الأماكن التراثية في المحافظة وهي الحزيمي والمبرز وحارة القري وقصر ال حجي وقرية العمار، والمساجد العتيقة والتي قمنا بتأهيلها حتى أصبح المصلون يفدون إليها من كل حدب وصوب، وخاصة في الشتاء في خلوات هذه المساجد، وسوف يشمل التأهيل والعمل بمشيئة الله جميع الأماكن التراثية وبيوت الطين بالمحافظة، كما أن أمانة الرياض مشكورة قد وجهت شركة إبداع لعمل المسوحات اللازمة للمواقع التراثية والتاريخية والتي بدورها قامت بهذه المهمة وعدت قرية المبرز من أفضل هذه المواقع بدرجة امتياز.

رئيس المجلس البلدي: إحدى الجهات لم تتجاوب

إلى ذلك أوضح ل"الرياض" رئيس المجلس البلدي في محافظة الأفلاج مرضي الحبشان بأن المجلس عقد أكثر من اجتماع حول بيوت الطين الآيلة للسقوط منها والتي أصبحت مأوى للعمالة المتخلفة والحيوانات وغيرها وتم الرفع لمحافظ الأفلاج والدفاع المدني، والجهات ذات الاختصاص من أجل حصرها وخاصة التي أصبحت خطرا وتهدد حياة سكان الأحياء المجاورة والمارة على حد سواء ولكن للأسف هناك إحدى الجهات لم نجد منها تجاوبا حول هذا الشيء، وعن خطرها أكد الحبشان بأن خطرها واضح ومشاهد من الجميع، وعن كونها معلما سياحيا أضاف الحبشان بقوله لو اكتفت هيئة السياحة بمربع واحد من ذلك الحي يتم خلاله تطويره وترميم البيوت الطينية فيه ووضعه معلما سياحيا كغيره يتم فيه إقامة بعض الموروث الشعبي من أسر منتجة وغيرها من الفعاليات حتى يكون معلما سياحيا يتوافد إليه الأهالي في المناسبات الدورية، أما بقية البيوت يتم إزالتها لخطورة وضعها الحالي.

لجنة السياحة بالمحافظة: هناك خطة مستقبلية

فيما أوضح المدير التنفيذي للجنة التنمية السياحية بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن راشد آل زنان بأن هناك خطة مستقبلية وخطة قائمة الآن نعمل من خلالها لإعادة تأهيل الحارات وتوعية الملاك بأهمية الاستفادة من خدمات لجنة التنمية السياحية وبتوجيه من رئيسها المحافظ وبما يتماشى مع توجه سيدي خادم الحرمين الشريفين في أهمية إعادة الحياة لهذه القرى والحارات والمساجد التاريخية واستخدامها، كما كانت عليه سابقا وقد تم الرفع بذلك إلى مقام سمو أمير المنطقة ممثلا في مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وكذا للإدارة العامة لفرع السياحة والتراث الوطني.