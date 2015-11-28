حملة دولية لمساعدة اللاجئين السوريين على مواجهة الشتاء

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حملتها السنوية لتوزيع المساعدات الشتوية على اللاجئين والنازحين السوريين، وذلك بعد أن شرعت في توزيع المستلزمات الشتوية الضرورية على اللاجئين منذ شهر أكتوبر.

وخصصت المفوضية هذا العام 16 مليون دولار لتوفير مستلزمات الشتاء لأكثر من 750 ألف شخص تستهدفهم الحملة، علماً أن إجمالي المستفيدين من مساعدات المفوضية بلغ منذ بداية العام الجاري أكثر من ثلاثة ملايين نازح.

وتشمل المساعدات الشتوية التي تعتزم المفوضية تقديمها للاجئين بطانيات حرارية، وعوازل بلاستيكية خارجية، وملابس، كما ستضم هذا العام للمرة الأولى حقائب نوم مخصصة للمقيمين في مبانٍ غير مجهزة تماماً في محافظة "حلب".

ووسعت المفوضية ، نطاق توزيع مجموعاتها الشتوية بحيث يتسنى لجميع المستفيدين استلامها قبل نهاية العام الحالي.

يذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم تتلق حتى الآن سوى 40 بالمئة من قيمة التمويلات المطلوبة في خطة استجابتها الإستراتيجية، ومازال التمويل يشكل تحدياً رئيسياً لمواصلة المفوضية عملها في سورية.