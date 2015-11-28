تركيا تسعى إلى «تخفيف التوتر» مع روسيا.. وإردوغان قد يجتمع مع بوتين في باريس

قال الكرملين أمس إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باريس يوم الاثنين 30 نوفمبر.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "تسلم الرئيس اقتراحا من الجانب التركي بعقد اجتماع على مستوى الرئيسين"، وسيحضر بوتين وإردوغان قمة عالمية بشأن المناخ تبدأ في باريس يوم 30 نوفمبر.

وسعى رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو أمس الى تخفيف حدة التوتر مع موسكو في اعقاب اسقاط تركيا طائرة حربية روسية فوق الحدود السورية، داعيا إلى وحدة الصف في مواجهة تنظيم داعش.

وكتب داود اوغلو في مقالة نشرتها صحيفة ذي تايمز البريطانية انه "فيما نبقي على التدابير المتخذة للدفاع عن اراضينا، فإن تركيا ستعمل مع روسيا وحلفائنا لتخفيف التوتر".

وقال ان "اسقاط طائرة حربية مجهولة الهوية في المجال الجوي التركي لم يكن، وليس عملا موجها ضد بلد معين".

واكد اوغلو أن على المجتمع الدولي ان يتحد ضد "عدو مشترك"، وقال "لا يجب على المجتمع الدولي ان يتحرك ضد نفسه، وإلا فان المنتصر الوحيد سيكون داعش والنظام السوري".

واوضح رئيس الوزراء التركي ان "التركيز يجب ان يكون على مواجهة التهديد الدولي الذي يشكله داعش بشكل مباشر، وتأمين مستقبل سورية والسعي لإيجاد حل لأزمة اللاجئين الراهنة".

وتوعدت روسيا باتخاذ تدابير اقتصادية ضد انقرة ردا على اسقاط طائرتها العسكرية في مطلع الاسبوع.

وتؤكد تركيا انها اسقطت طائرة السوخوي 24 لانتهاكها مجالها الجوي وبعدما حذرتها عشر مرات، لكن روسيا تقول ان طائرتها لم تدخل المجال الجوي التركي ولم تتلق اي تحذير قبل اسقاطها.

كما علق الجيش التركي الطلعات الجوية فوق سورية في إطار حملة عسكرية مشتركة يتم شنها حاليا مع الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" بسبب الأزمة غير المسبوقة بين أنقرة وموسكو.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية أمس نقلا عن مصادر دبلوماسية قولها إن القرار هو في الحقيقة قرار مشترك اتخذ مع روسيا التي اوقفت ايضا حملاتها الجوية قرب الحدود التركية .

من جهته، أعلن الكرملين أمس غداة زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى موسكو ان الدول الغربية غير مستعدة للعمل مع روسيا في ائتلاف موحد ضد تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين "شركاؤنا للاسف غير مستعدين حاليا للعمل معا ضمن ائتلاف موحد".

واضاف "البارحة، قال الرئيس بوتين انه على الرغم من هذا، علينا أن نبقي الباب مفتوحا ونحن على استعداد للتعاون ضمن اي صيغة يمكن لشركائنا القبول بها".

وطرح بوتين في اواخر يونيو فكرة تشكيل "ائتلاف واسع" يضم كل من يحارب الإرهاب، وتقدم بها هولاند بعد اعتداءات باريس في 13 نوفمبر.

وقام الرئيس الفرنسي بزيارة الى موسكو أمس الأول لدفع هذه الفكرة قدما مع نظيره الروسي، بعد أن التقى قبل أيام الرئيس الاميركي باراك أوباما والشركاء الاوروبيين.

واستغرق الاجتماع بين بوتين وهولاند نحو تسعين دقيقة، لكنه لم يسفر عن تقدم في تجسيد فكرة "الائتلاف الواسع" في ظل استمرار الخلافات حول مصير الرئيس السوري بشار الاسد في اي تسوية للنزاع السوري المستمر منذ خمس سنوات ومشاركة الجيش السوري في المعركة.

واتفق البلدان رغم ذلك على "تنسيق" الضربات الجوية في سورية ضد داعش، لتستهدف بشكل اساسي نقل المنتجات النفطية، وتتجنب الفصائل التي تقاتل تنظيم داعش ودمشق. وبدأت روسيا في 30 سبتمبر حملة قصف جوي كثيف في سورية دعما لدمشق، ويتهمها الغرب بالتركيز على مواقع الفصائل المقاتلة المعارضة للنظام بدلا من داعش، في حين تقود الولايات المتحدة منذ اكثر من عام تحالفا لدول غربية وعربية للقضاء على التنظيم المتطرف. وتساهم الازمة الخطيرة في العلاقات بين موسكو وانقرة بعد اسقاط انقرة طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية في عرقلة جهود تشكيل الائتلاف الموحد.