القوات الشرعية تخوض معارك عنيفة في تعز وهادي يدعو السكان إلى مساندة الجيش والمقاومة

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي السكان في محافظة تعز جنوب غرب اليمن إلى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومساندتها لتحرير مدينة تعز من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وشدد هادي خلال اتصال هاتفي أجراه الليلة قبل الماضية مع نائب رئيس المجلس العسكري قائد الجبهة الغربية بمحافظة تعز العميد يوسف الشراجي على مواصلة الصمود في وجه المليشيا والانتصار عليها ليعم الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة وعودة الحياة فيها إلى طبيعتها.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس أن العميد يوسف الشراجي أطلع الرئيس هادي خلال الاتصال الهاتفي على تطورات الأحداث في مختلف الجبهات ومستوى الجاهزية القتالية لقوات الجيش والمقاومة، مؤكدًا استمرار قوات الجيش والمقاومة في عملياتها العسكرية بمختلف جبهات القتال ضد المليشيا الانقلابية حتى يجري تحرير المحافظة.

وشهدت مناطق متفرقة من محافظة تعز معارك عنيفة ومواجهات شرسة بين رجال الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من جهة اخرى، وشهدت كل من منطقة المرور والدحي والبعرارة غربي مدينة تعز مواجهات عنيفة فيما قام الحوثيون وقوات صالح والمتمركزون في الدفاع الجوي بقصف مواقع المقاومة والاحياء السكنية.

كما دارت معارك عنيفة بين وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي وبين مليشيا الحوثي وصالح التي تحاول العودة إلى مديرية الوازعية.

وذكرت مصادر عسكرية وفي المقاومة ل"الرياض" ان اشتباكات عنيفة جدا دارت في اطراف مديرية الوازعية التي اصبحت غالبيتها تحت سيطرة الجيش والمقاومة ومحاولة استعادة المواقع التي خسرتها، وأشارت المصادر إلى أن معارك عنيفة تركزت في منطقة حنا وجبل عزان اثر محاولات مستميتة للمليشيات العودة إلى الموقعين الذين خسرتهما في الأيام الماضية فيما تمكن الجيش والمقاومة من تطهير موقعين استراتيجيين في منطقة قناهو وهي من المناطق القليلة في مديرية الوازعية التي تدور حولها المعارك لتطهيرها من العناصر المتمردة.

أما في الجبهة الجنوبية الشرقية فقد أعاقت البراميل المتفجرة تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه الراهدة.

وطبقا لمصادر في المقاومة فإن مليشيا الحوثي وصالح زرعت المنطقة الحدودية بين مدينة الراهدة والشريجة بكرش ببراميل متفجرة مليئة بمادة الديناميت "TNT" في الأنفاق وجوانب الطرقات مما صعب التعامل معها من قبل خبراء الألغام.وربما هذا يفسر تراجع قوات الجيش والمقاومة الى اطراف منطقة الشريجة بعد ان كان تم السيطرة عليها بالكامل، وقالت مصادر عسكرية ل"الرياض" ان تراجع القوات هو عمل تكتيكي يهدف الى تامين خلفية القوات ومنع المتمردين من الالتفاف عليها.

وفي السياق ذاته، انفجر لغم في عربة للحوثيين كانوا قد زرعوه خلال انسحابهم من البلدة خلال الأيام الماضية، وأدى الانفجار لمقتل وإصابة العشرات من مسلحي الجماعة.