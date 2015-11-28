مدير الأركان المشتركة للجيش الباكستاني يزور قوات الأمن الخاصة

زار مدير عام الأركان المشتركة بوزارة الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية الفريق نجيب الله خان وعدد من القيادات بالجيش الباكستاني، امس قوات الأمن الخاصة.

وكان في استقبال الوفد الزائر قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي، ونائب قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبدالله بن محمد الثمالي، وعدد من مساعدي ومديري الإدارات العامة بقوات الأمن الخاصة.

واطلع معالي الفريق خلال الزيارة على استعراض تجهيزات قوات الأمن الخاصة في إبطال وإزالة المتفجرات وعمليات مكافحة الإرهاب وقوة المدرعات، وشاهد تطبيقات متنوعة ومهارات فائقة لرجال قوات الأمن الخاصة.