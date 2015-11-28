المقرن يتفقد مشروعات جمعية محمد بن ناصر للإسكان الخيري

تفقد وكيل إمارة منطقة جازان د. سعد المقرن مشروعات جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بحي السويس بمدينة جازان.

وشملت الجولة عدداً من المشروعات الجديدة التي تنفذها الجمعية، واستمع إلى شرح مفصل من نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ علي منقري، والتي شملت مشروع مبنى سكني استثماري ومجمعا تجاريا به محطة وقود بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون ريال، ومشروع المركز الثقافي الاجتماعي بمبلغ مليون ريال، يهدف لدعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والبرامج التنموية، وفق رؤية تكاملية تهدف لخدمة المستفيدين من مشروع الإسكان التابع للجمعية بحي السويس بكافة فئاتهم من رجال ونساء وأطفال.

وتفقد وكيل إمارة جازان سير العمل بالمباني السكنية التي تعمل على إنشائها مؤسسة أوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بتكلفة إجمالية بلغت عشرة ملايين و600 ألف ريال، وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين الجمعية والمؤسسة، بعد ذلك قام كيل إمارة منطقة جازان بتفقد المبنى الإداري للجمعية، والتقى بأعضاء مجلس إدارتها.

كما استمع د. المقرن لشرح مفصل عن مشروعات الجمعية من عضو مجلس الإدارة الشيخ محمد مدخلي، مؤكداً أن الجمعية تسير وفق رؤية واضحة تتمثل في مد يد العون من خلال المسكن، وتنمية مهارات الساكنين للمساهمة في بناء الوطن، انطلاقا من رسالتها التي تهدف لتوفير المسكن الوقفي لمساعدة المحتاجين، منوهاً بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس إدارة الجمعية ومتابعة سموه المستمرة لجميع مشروعات الجمعية.