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"المصريين الأحرار": الحكومة الحالية نجحت بنسبة 70% حتى الآن

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"المصريين الأحرار": الحكومة الحالية نجحت بنسبة 70% حتى الآن "المصريين الأحرار": الحكومة الحالية نجحت بنسبة 70% حتى الآن
قال أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه لا يعرف سببًا لهجوم قائمة "فى حب " على حزب المصريين الأحرار، موضحًا إلى أن الاتهامات لأعضاء الحزب وصلت إلى وصفهم بأنهم أعداء الوطن.

وأضاف أبو العلا، خلال حواره فى برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، أن بعض الأحزاب تتبنى سياسية الأقصاء إذا رفض المصريين الأحرار الإتفاق معاها.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى أنه لا يستطيع الحكم على الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، موضحًا إلى أن الحكومة الحالية نجحت حتى الآن بنسبة 70%، على حد قوله.

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مصر 365

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