تجمع طبي يبحث مستجدات طب الأسنان بالرياض.. يناير المقبل

تنظم كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود والجمعية السعودية لطب الأسنان المؤتمر السعودي العالمي السادس عشر لجامعة الملك سعود لطب الأسنان، السابع والعشرون للجمعية السعودية لطب الأسنان في الفترة من 25-27 ربيع الأول 1437ه الموافق 5 – 7 يناير 2016م، مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار " طب الأسنان التجديدي".

وأوضح أ.د. ثاقب عبدالرحمن الشعلان عميد كلية طب الاسنان أن المؤتمر أصبح معلماً وحدثاً مهماً ينتظره المختصون في طب الأسنان، وهو مناسبة علمية تعكس تطور هذا التخصص في المملكة، وأهتمام الجمعية بتنمية معارف منسوبيها، وترقية المهنة من الأخذ بجديد الطب في المجال.

من جهته لفت رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان، د. محمد العبيداء إلى أهمية الشراكات العالمية، وأن جامعة الملك سعود ولجمعية السعودية لطب الأسنان توليان هذا الجانب الاهتمام الأكبر كونه يسهم في تبادل التجارب، وتعميق مفهوم تحديث المعرفة ومواكبة التطورات العالمية، في تطبيقات طب الأسنان وتقنياته.

ويشارك في المؤتمر 10 متحدثين عالميين من مختلف تخصصات طب الفم والأسنان وعدد من المتحدثين المحليين، ويصاحب المؤتمر عقد ورش عمل,مسابقات.

كما يتم تقديم جائزة أطباء الأسنان حديثي التخرج، وجائزة البحث العلمي لخريجي الدراسات العليا، وجائزة أفضل ملصق علمي بالإضافة إلى دعم أبحاث أطباء الامتياز، كما تم استحداث جائزة بمسمى "جائزة جامعة الملك سعود، كلية طب الأسنان، للأبحاث المنشورة".

ويستهدف المؤتمر أطباء الأسنان الممارسين في المملكة والمتخصصين في مجالا طب الأسنان في الجامعات والمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.

ويصاحب المؤتمر معرض طبي على مساحة تزيد على (7000 متر مربع تشارك فيه شركات ومؤسسات محلية وعالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه في صناعة معدات ومواد وأجهزة طب الفم والأسنان في العالم.