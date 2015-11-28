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انطلاق حملة رش المنازل تستهدف 25 قرية في محايل لمكافحة نواقل المرض

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انطلاق حملة رش المنازل تستهدف 25 قرية في محايل لمكافحة نواقل المرض انطلاق حملة رش المنازل تستهدف 25 قرية في محايل لمكافحة نواقل المرض

    انطلقت فجر امس حملة رش المنازل بمكافحة نواقل المرض بمحافظة محايل عسير.

واوضح المشرف على حملة مكافحة نواقل المرض بتهامة مفرح الاسمري أن الحملة تشتمل على ثمانية فرق ميدانية ما بين رش واستكشاف وتقصي تستهدف ٢٥ قرية بها حوالي ٣١٥ منزلا يسكنها أكثر من ١٢٠٠ نسمة، وينفذ الحمله ٩٠ مشاركا من مختلف التخصصات ما بين عامل وسائق وملاحظ ومراقب ومشرف وتستمر لمدة خمسة أيام.

وأهاب الأسمري بأهالي القرى المستهدفة بالتعاون مع فرق الرش لإنجاز المطلوب في الوقت المحدد للقضاء على نواقل الأمراض الطفيلية.

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