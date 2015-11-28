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تعيينات جديدة في صيدلة جامعة العلوم الصحية

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تعيينات جديدة في صيدلة جامعة العلوم الصحية تعيينات جديدة في صيدلة جامعة العلوم الصحية

    أصدر د. بندر بن عبدالمحسن القناوي ، مدير جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ، قرارًا بتعيينات جديدة في كلية الصيدلة، حيث تم تعيين الدكتور شميلان بن علي الحربي عميدًا مشاركًا للشؤون الأكاديمية وشؤون الطلاب لمدة عامين، وسيكون بموجب ذلك مسؤولاً عن إدارة العمل الأكاديمي والطلابي والإسهام في تطوير الأداء بالكلية.

وتم تعيين الدكتورة هند بنت صالح المديميغ عميدًا مساعدًا في قسم الطالبات لمدة عامين، وتُناط بها وفقًا لذلك مسؤولية إدارة شؤون الطالبات بالكلية أكاديميًّا وإداريًّا بالتنسيق مع العمداء المشاركين للشؤون الأكاديمية وشؤون الطلاب بقسم الطلاب.

كما تم تعيين الدكتور يوسف بن صالح العقيل عميدًا مساعدًا للشؤون السريرية لمدة عامين ليتولى بموجب ذلك مسؤولية الإدارة والإشراف على مناوبة طلاب الصيدلة والصيادلة المقيمين في مرافق الرعاية الصحية.

وتضمن القرار أن يتولى المعينون مهامهم الجديدة إلى جانب وظائفهم الإكلينيكية والإدارية ومهامهم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.‏‫

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