جوازات عسير تبدأ تطبيق خدمتين جديدتين للتأشيرات

أعلن مدير جوازات منطقة عسير المكلف العقيد عبدالله بن عايض القحطاني عن بدء تطبيق خدمتي التأشيرة المتعددة (خروج وعودة) وتأشيرة الخروج والعودة بموجب (تحديد الأيام) عبر نظام "أبشر" على البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية لتضاف لخدمات الجوازات الإلكترونية السابقة.

ويأتي ذلك ضم سعي الجوازات لتطوير نظام "أبشر" لتقديم كافة خدماتها إلكترونياً بهدف تمكين المستفيدين بإنهاء إجراءاتهم دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتحويل كافة خدمات الجوازات من النظام التقليدي الورقي إلى النظام الإلكتروني عبر بوابة وزارة الداخلية "أبشر".

وقال العقيد القحطاني أنه تم إتاحة طباعة تأشيرة الخروج والعودة من خلال نظام (أبشر) لمن يرغب بطباعتها من المستفيدين، علماً أن الجوازات لا تطالب المقيمين بإحضار الورقة نهائياً عند إنهاء إجراءات مغادرتهم.

ودعا العقيد القحطاني المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية والتفاعل معهم لتقديم الخدمة لهم بيسر وسهولة وإبداء ملاحظاتهم واستفساراتهم عبر بريد التواصل الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات (992@gdp.gov.sa).