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حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/11/29

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/11/29 حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/11/29

لبرج السرطان


>على الصعيد المهنى: قد يحقق مشرعك الجديد نجاحا باهرا، فلا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقى، حتى تستطيع اتخاذ قرارات صعبة، وهذا الأمر سوف يدفعك إلى التقدم ويزيد من ثقتك بنفسك كثيرا.
>على الصعيد العاطفى:سوف تغير فكرتك عن الحبيب، فهذه الأيام سوف تجد أن الحبيب يبذل الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.

على الصعيد الصحى: حاول قدر الإمكان أن تتجنب تناول الأطعمة الدسمة فى المساء التى تؤثر سلبيا على صحتك، واحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان


>يمكنك استغلال هذه الأوقات بشكل إيجابى لتحسين مهاراتك، من خلال تلقى مجموعة من كورسات تنمية الذات ومجموعة أخرى تثقل بها معلوماتك الذاتية وفى نفس الوقت تزيد من خبرتك المهنية فى مجال العمل.

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مصر 365

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