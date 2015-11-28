حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الميزان

>على الصعيد المهنى: سوف يقدرك الناس ويعاملونك بمودة نتيجة لنظرتك الدافئة للأمور الكثيرة الموجودة فى حياتك.

على الصعيد العاطفى: فكر فى إعادة بعض الذكريات الجميلة مع الحبيب، لتنتعش العلاقة وتزدهر بينكما مرة أخرى.

على الصعيد الصحى:تستطيع اليوم إتمام المزيد والمزيد من المهام والأعمال، فربما قد تشعر اليوم ببعض الحيوية والنشاط على غير العادة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

>سوف تحصل على التحسن الكبير فى الحالة الصحية على مدار الفترة القادمة، فسوف تأتيك السكينة والصفاء الذهنى اللذان طالما بحثت عنهما، مما سيمنحك الشعور بالسعادة.