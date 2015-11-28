أخبار عاجلة

8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/11/29

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/11/29 حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/11/29

لبرج الدلو


>على الصعيد المهنى: أنت شخص ناجح وواثق من نفسه ولكن حاول ألا تتحول هذه الثقة إلى غرور يؤدى إلى أن ينفر منك من حولك.
>على الصعيد العاطفى: أحيانًا نحتاج إلى أن نحكم العقل فى كثير من المواقف، ولذلك لا تنساق وراء قلبك فى كل الأوقات، وحاول أن تتصرف بقدر من الحكمة مع الشريك أكثر من ذلك.
>على الصعيد الصحى: لابد أن تأخذ أجازة من العمل حتى ترتاح بعض الشىء، فأحوالك الصحية غير مستقرة وغير جيدة، إذا لابد من أخذ قسط كافٍ من الراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو


>لا داعى للتوتر والتحير فى بعض القرارات، بل يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك وسوف يساعدك ذلك على مواصلة بذل الجهد لتحقيق الأهداف والطموحات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى