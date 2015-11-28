حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الدلو

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>على الصعيد المهنى: أنت شخص ناجح وواثق من نفسه ولكن حاول ألا تتحول هذه الثقة إلى غرور يؤدى إلى أن ينفر منك من حولك.>على الصعيد العاطفى: أحيانًا نحتاج إلى أن نحكم العقل فى كثير من المواقف، ولذلك لا تنساق وراء قلبك فى كل الأوقات، وحاول أن تتصرف بقدر من الحكمة مع الشريك أكثر من ذلك.>على الصعيد الصحى: لابد أن تأخذ أجازة من العمل حتى ترتاح بعض الشىء، فأحوالك الصحية غير مستقرة وغير جيدة، إذا لابد من أخذ قسط كافٍ من الراحة.>لا داعى للتوتر والتحير فى بعض القرارات، بل يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك وسوف يساعدك ذلك على مواصلة بذل الجهد لتحقيق الأهداف والطموحات.