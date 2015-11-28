حظك اليوم برج الجدى الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الجدى

>على الصعيد المهنى: حاول ألا تُهدر مجهودك دائمًا على الأرض، فإذا قمت بتركيز طاقاتك فى اتجاه واحد سوف تتمكن من تخطى المشكلات التى تخصك.

على الصعيد العاطفى: إذا قررت مواجهة الشريك بمشاعرك تجاه، فلا تتردد فى هذا القرار، وحاول أن تحسم الأمر سريعًا حتى لا ترجع عن قرارك مجددًا.

على الصعيد الصحى: ربما تشعر اليوم بسوء حالتك الصحية وبعض الضغوط النفسية التى سوف تؤثر عليك وذلك بسبب بعض التقلبات المناخية السيئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

>تكشف لك هذه الأيام عن الكثير والكثير من المفاجآت عن بعض الزملاء فى مجال العمل، ربما تكون صادمة للبعض منهم، فحاول أن تتمالك أعصابك ولا تنفعل بخصوص ما سمعت.