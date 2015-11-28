حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الحوت

>على الصعيد المهنى: حاول أن تحافظ على علاقتك الطيبة بالرؤساء وزملائك فى العمل، فأنت شخص ذو سمعة اجتماعية جيدة، فحاول ألا تضيعها.

على الصعيد العاطفى: قد يحالك الحظ وتلتقى بشريك الحياة فى هذه الأيام، مما قد يساعدك فى مواجهة العديد من المشكلات التى تحدث لك فى حياتك الشخصية ويحفز على تخطيها.

على الصعيد الصحى: حاول أن تتفادى التعرض لمشكلات صحية أنت فى غنى عنها؛ احذر من أن ترهق نفسك كثيرا من خلال القيام بالتمارين الرياضية القاسية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>احذر من الثرثرة مع أصدقاء السوء، ولا تسمح لنفسك أن تتعطل عن مسيرتك نحو النجاح بسبب مجموعة من الحاقدين عليك، بل عليك المواصلة نحو تحقيق الأهداف المرجوة والمطلوبة حتى إن قادك الأمر إلى العمل لساعات طويلة لإنجاز وإتمام ما لديك.