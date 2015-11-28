حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الجوزاء

>على الصعيد المهنى: لا تستخسر مجهودك فى العمل، واعلم أنه إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات الملحوظة، ولذلك حاول أن تنجز مهامك فى العمل أول بأول.

على الصعيد العاطفى: افتح صفحة جديدة مع الشريك تتفقان فيها على بعض الأسس لتسير عليها العلاقة بدون مشكلات مزعجة لتستعيدان الثقة والسيطرة على الأمور مرة أخرى.

على الصعيد الصحى: أنت بحاجة إلى الهدوء والاسترخاء هذه الأيام، فربما تشعر ببعض الاضطرابات النفسية التى تسبب لك القلق والانزعاج.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>ليست الصراحة هى الحل الأمثل فى كل الأوقات والأحيان، فربما تقودك فى بعض المواقف إلى فقدان أعز معارفك وأصدقائك، ولذلك حاول أن تكون خفيف اللسان حتى لا ينفر من حولك من أسلوب وطريقتك الجافة.