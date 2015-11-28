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حظك اليوم برج الحمل الأحد 2015/11/29

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 2015/11/29 حظك اليوم برج الحمل الأحد 2015/11/29

لبرج الحمل


>على الصعيد المهنى: أنت فى حاجة إلى إصلاح العلاقات بينك وبين مجموعة من الأشخاص، ولذلك احرص على أن تقابل الود الذى تلقيته منهم بنفس القدر وسوف تكسبهم إلى الأبد.

على الصعيد العاطفى: لا توجد علاقة عاطفية بدون مشكلات، ولذلك لا تعتبر المشكلات مع الشريك مؤشرًا لإنهاء العلاقة، ولكن عليك احتواء الموقف أكثر ن ذلك حتى لا تخسر الحبيب إلى الأبد.

على الصعيد الصحى: أنت لست فى أفضل أحوالك الصحية هذه الفترة بسبب إهمالك فى نوع الغذاء الذى تختاره لنفسك، ولهذا احرص على أحوالك الصحية أكثر من هذا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن هذه الفترة قد يخسر مجموعة من الأشخاص لأنه يحاول أن يجعل الكون يسير على نهجة، ولذلك ينصحك علماء الفلك أنه يجب أن تتقبل كل فرد على ما هو عليه ودع كل شخص يسير حسب منهاجه.

 

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مصر 365

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