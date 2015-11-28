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حظك اليوم برج الثور الأحد 2015/11/29

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حظك اليوم برج الثور الأحد 2015/11/29 حظك اليوم برج الثور الأحد 2015/11/29

لبرج الثور


>على الصعيد المهنى:قد تتعرض هذه الأيام إلى مجموعة من الاكتشافات الجديدة فى مجال العمل قد تؤدى إلى تجارب مثيرة لا تُنسى.

على الصعيد العاطفى: لا تتسرع فى اختيار قراراتك مع شريك الحياة، وابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم الموجود بينكما هذه الفترة من خلال التواصل والنقاش الهادف.
>على الصعيد الصحى: حاول الاهتمام بصحتك أكثر من ذلك، فقد حان الوقت لإعطاء نفسك بعض الراحة لأن العمل اليوم بشكل متواصل قد يسبب لك نتائج سلبية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>يتوقع علماء الفلك أن مولود برج الثور يتعرض لمجموعة من المواقف الصعبة بسبب من حوله ولكن عليه ألا يبالغ فى رد فعله والتصرف بقدر من التأنى والحكمة والصبر.
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مصر 365

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