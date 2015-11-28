حظك اليوم برج العذراء الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج العذراء

>على الصعيد المهنى: قد تشعر بالإرهاق اليوم بكثير من الضغوط فى مجال العمل، وذلك بسبب تأجيلك إنهاء الكثير من الأعمال فى وقت واحد.

على الصعيد العاطفى: أنت شخصية حنونة، فحاول أن تحتوى الشريك هذه الأيام، فأنت أكثر شخص يحتاج له فى هذه الفترة العصيبة التى يمر بها.

على الصعيد الصحى: حاول التقليل من السهر لساعات متأخرة من الليل، حتى يؤخذ جسدك قسطاً كافياً من الراحة قبل التوجه إلى العمل فى اليوم التالى.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

>قد تحصل هذه الفترة على آراء واقوال متضاربة بشأن مشروعك الجديد الذى تود تنفيذه، حيث يتجاوب من حولك بإيجابية مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر ويحبطك البعض الآخر عن إتمامه، فاعمل ما يحلو لك، ولا تلتفت لآراء الآخرين.