حظك اليوم برج القوس الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج القوس
>على الصعيد المهنى: احرص على أخذ الأمور على محمل الجد، حتى تتمكن من الحفاظ على عملك، وحاول ألا تفقد السيطرة على أعصابك أثناء النقاش.
على الصعيد العاطفى: حاول أن تجد السلام الداخلى مع الشريك وأن تكون أكثر تفهمًا له ولحالته المزاجية السيئة التى يمر بها هذه الأيام.
على الصعيد الصحى: حاول الحصول على الراحة حتى تتمكن من استمرار العمل، فربما تشعر اليوم ببعض الإرهاق نتيجة قيامك بالمجهود الزائد.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
>قد تأتيك اليوم الفرصة التى كنت تنتظرها ولذلك حاول أن تستغل الوقت فى إتمام المشروع الذى كنت تحلم به ولا تترك نفسك للكسل والتقاعس.
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