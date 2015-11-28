حظك اليوم برج القوس الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج القوس

>على الصعيد المهنى: احرص على أخذ الأمور على محمل الجد، حتى تتمكن من الحفاظ على عملك، وحاول ألا تفقد السيطرة على أعصابك أثناء النقاش.

على الصعيد العاطفى: حاول أن تجد السلام الداخلى مع الشريك وأن تكون أكثر تفهمًا له ولحالته المزاجية السيئة التى يمر بها هذه الأيام.

على الصعيد الصحى: حاول الحصول على الراحة حتى تتمكن من استمرار العمل، فربما تشعر اليوم ببعض الإرهاق نتيجة قيامك بالمجهود الزائد.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>قد تأتيك اليوم الفرصة التى كنت تنتظرها ولذلك حاول أن تستغل الوقت فى إتمام المشروع الذى كنت تحلم به ولا تترك نفسك للكسل والتقاعس.