أخبار عاجلة

8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/11/29

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/11/29 حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج العقرب


>على الصعيد المهنى: يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية فى طريقها إلى التلاشى، فاستعد إلى الراحة والاسترخاء الذهنى.

على الصعيد العاطفى: لا شىء يجعل العلاقة العاطفية فاترة وباردة سوى الإهمال، ولذلك حاول أن تسقى الحبيب من حبك واهتمامك هذه الفترة، حتى تنتعش العلاقة بينكما من جديد.

على الصعيد الصحى: اليوم غير مستقر بالمرة من الناحية الصحية، ولكنك ستشعر بالتحسن إذا قمت بأخذ الدواء.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب


>يتوقع لك علماء الفلك بتلقى الأخبار السيئة تجاه بعض الأشخاص المقربين منك، فحاول أن تحتوى الموقف بقدر الإمكان وأن تتصرف بشىء من التأنى والحكمة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى