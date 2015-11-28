حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج العقرب

>على الصعيد المهنى: يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية فى طريقها إلى التلاشى، فاستعد إلى الراحة والاسترخاء الذهنى.

على الصعيد العاطفى: لا شىء يجعل العلاقة العاطفية فاترة وباردة سوى الإهمال، ولذلك حاول أن تسقى الحبيب من حبك واهتمامك هذه الفترة، حتى تنتعش العلاقة بينكما من جديد.

على الصعيد الصحى: اليوم غير مستقر بالمرة من الناحية الصحية، ولكنك ستشعر بالتحسن إذا قمت بأخذ الدواء.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>يتوقع لك علماء الفلك بتلقى الأخبار السيئة تجاه بعض الأشخاص المقربين منك، فحاول أن تحتوى الموقف بقدر الإمكان وأن تتصرف بشىء من التأنى والحكمة.