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حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/11/29

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/11/29 حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الأسد

على الصعيد المهنى: تحقق إنجازات كبيرة على صعيد المهنى وستزدهر أعمالك بسهولة لأنك بذلت الكثير من الجهد فى الفترة الماضية، وكُللت نتيجة عملك فى النهاية بتقدم ملحوظ.

على الصعيد العاطفى: أحوالك ليست على ما يرام مع الحبيب، بسبب نقدك الدائم له، مما يدفعه إلى الانسحاب تدريجيًا من العلاقة، ولذلك حاول أن تصلح الأمور بينك وبينه فى أقرب فرصة.

على الصعيد الصحى: سوف تشعر بالتحسن فى الحالة الصحية بشكل ملحوظ، بسبب انتظامك على تناول العقاقير والراحة التى نلتها فى الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

ينصحك علماء الفلك مواليد برج الأسد بالحذر من دخول أى مشروعات جديدة فى هذه الفترة، قد ترهقك جسدايا وتزيد الحمل عليك ماديًا وإلا سوف تواجه الكثير من المهام غير التامة التى قد تصبح التزامًا عليك.

 

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مصر 365

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