محافظ الإسماعيلية يعزى أسرة البيطرى عفيفى حسنى.. ويؤكد: لا نقبل التجاوز

فى مؤتمر موسع عقده اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية مع نقيبى الأطباء البيطريين والصيادلة وأعضاء مجالس إدارات النقابتين، بحضور اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة وفى بيان أصدرته محافظة الاسماعيلية بشأن متابعة التحقيقات فى واقعة وفاة الطبيب البيطرى عفيفى حسنى عفيفى صاحب احدى الصيدليات بالاسماعيلية.

أكد محافظ الاسماعيلية على أنه بالنيابة عن جميع أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة كاملة يتقدم بخالص العزاء لأسرة الطبيب المرحوم مع وافر وعظيم الاعتذار لأسرته وذويه، كما أكد على تقدير واعتزاز كافة أجهزة الدولة والحكومة الشديد لجميع فئات الأطباء ودورهم الوطنى البارز والهام فى خدمة مصر وطنا ومواطنيين ومؤسسة الشرطة بما تقدمه من تضحيات لخدمة الوطن.

كما أكد لجميع الأطباء أنه على رأس الجهاز التنفيذى للمحافظة لا يقبل أى شكل من أشكال التجاوز من أى مسؤول أيا كان موقعه قبل أى مواطن من المواطنيين الشرفاء.

وأشار إلى أنه جارى حاليا التحقيق فى الواقعة بمعرفة النيابة العامة، وأن هذا ما أكد عليه وزير الداخلية فى البيان الذى أصدرته الوزارة والذى يؤكد خلاله على عدم التستر أو التهاون مع أى مخطىء.

وأضاف أنه لايقاس مستوى الآداء لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة كمؤسسة الشرطة نتيجة تصرف فردى لأحد المنتسبين لتلك المؤسسة، وأن المخطىء سوف يتم التعامل معه قانونيا.

ومن جهته، أكد مدير أمن الاسماعيلية أن وزير الداخلية طالب جميع المسؤولين بمختلف قطاعات الوزارة بالتحقيق مع كل مخطىء قد يتعدى حدود ووجبات مهامه الوظيفية، مشيرا إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالوزارة بالتحقيق فى الواقعة، علما بأنه تم نقل الضابط محمد إبراهيم إلى ديوان مديرية الأمن وجارى التحقيق معه بمعرفة قطاع التفتيش، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات فى القضية لتحقيق وإرساء العدالة الاجتماعية للجميع وأنه لن يتم مجاملة أحد وأن المخطىء سوف ينال جزاؤه، مشيرا إلى أن التفتيش على الصيدليات سوف يتم وفقا لما نص عليه القانون.