محافظ أسوان يستقبل وفد رابطة الكتاب والإعلاميين السياحيين "فيجن"

استقبل محافظ أسوان مصطفى يسرى اليوم وفد رابطة الكتاب والإعلاميين السياحيين الأسبان وأمريكا اللاتينية (فيجن)، والذى يضم 9 من كبار المذيعين والصحفيين والكتاب بهذه الدول والمتخصصين فى البرامج التلفزيونية والصحف والمجلات السياحية بها.

وذلك بحضور رمضان عوض الله عضو غرفة الشركات السياحية بأسوان، حيث أعرب الوفد الإعلامى الأجنبى لمحافظ أسوان عن سعادته بالقيام بزيارة مصر واستمتاعهم برحلتهم السياحية للمقاصد السياحية المصرية و خاصة أسوان التى تتمتع بآثارها الخالدة وجمال الطبيعية وحسن الاستقبال ودفء مشاعر أهلها، مؤكدين على أنهم لمسوا خلال زيارتهم توافر الأمن والأمان فى كل مكان وعدم تعرضهم لأى مضايقات كما يشاع ويتردد فى وسائل الأعلام الخارجية، وهو عكس ما شاهدوه بأعينهم من استقرار أمنى، ومن جانبها أشارت AGNES ARCE وهى من أشهر المذيعات بدولة كوستاريكا فى تلفزيون (TCTV) الذى يغطى قارة أمريكا اللاتينية بالكامل بأنها ستقوم بالترويج والدعاية لزيارة مصر وخاصة أسوان مع نقل الصورة الجميلة لآثارها وسحر طبيعتها وحفاوة استقبال أهلها.

وقالت مذيعة التلفزيون الكوستاريكى بأنها ستؤكد لمشاهدين قناتها التلفزيونية بأن مصر تتمتع بالأمان الكامل والإرهاب لا يقتصر عليها لأنه أصبح ظاهرة عالمية لا يستثنى منها أى مكان فى بالعالم، كما أكد الصحفى والكاتب الأسبانى ANTONIO MATAS والذى يكتب بصحيفة Maskviajes بأن مقاله القادم سيكون عن زيارته لمصر، ليوضح ما لمسه واقعياً بأنها آمنة تماماً وأن حادث الطائرة الروسية هو حادث عارض يمكن أن يحدث فى أى مكان وأن ما يكتب فى الصحف العالمية غير صحيح ويجافى الواقع الفعلى، مشيراً إلى ضرورة عودة السياحة الأسبانية لمصر وخاصة أسوان حيث وصلت إلى 150 ألف سائح فى عام 2010 والذين أمضوا مليون ونصف ليلية سياحية وخاصة أن السوق الاسبانى يعتبر واحدا من الأسواق الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية.

وقد طالبت رابطة الكتاب السياحيين بضرورة أن تشارك مصر بقوة فى بورصة فيتور السياحية بمدريد والتى تنظم فى يناير القادم، حيث تعد بورصة مدريد الدولية للسياحة واحدة من أهم البورصات السياحية العالمية التى يشارك فيها صناع القرار وممثلو القطاع السياحى من مختلف دول العالم.

وفى نفس السياق استعرض محافظ أسوان مع الوفد الإعلامى الأجنبى الأنماط السياحية التى تتمتع بها أسوان، حيث تذخر بتنوع المنتج السياحى من سياحات أثرية وثقافية وبيئية ونيلية وعلاجية، علاوة على سياحة السفارى والصيد ومشاهدة الطيور فى المحميات الطبيعية، فضلاً عن أن أسوان دائماً يتفرد أهلها ببشاشة الوجوه والكرم وحسن الاستقبال لضيوفهم وزائريهم، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تناميا لمعدل السياحة الوافدة فى ظل حالة الاستقرار الأمنى التى أكدتها عبور الانتخابات البرلمانية بشكل أبهر العالم فى التأمين والتنظيم مما يساهم فى نقل صورة إيجابية واقعية عن أجواء الأمن والأمان والترحاب التى تتمتع بها مصر.

ووعد المحافظ بعرض مقترح تقدم به أحد الإعلاميين بالوفد على وزارة السياحة فكرة الاحتفال بمسار حياة أحد أشهر فراعنة مصر وهو رمسيس الثانى على أن يبدأ مسار الرحلة من معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، مع التركيز على أهم عاشقى أسوان من المشاهير مثل أغاخان والكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستى والرئيس الفرنسى الأسبق فرنسوا ميتران.

وصرح رمضان عوض الله بأن زيارة وفد رابطة الكتاب والإعلاميين السياحيين بأسبانيا وأمريكا اللاتينية لمصر شملت الأهرامات وهرم سقارة بالجيزة، وأيضاً المتحف المصرى والقلعة ومصر القديمة وخان الخليلى بالقاهرة، علاوة على زيارة المزارات الأثرية بمدينة الأقصر، موضحاً بان الوفد الإعلامى الأجنبى قام برحلة نيلية بين الأقصر وأسوان على أحد البواخر السياحية زار خلالها معبدى ادفو وكوم امبو، بالإضافة إلى المزارات السياحية بأسوان والتى تضمنت معبدى أبوسمبل ومعابد فيله و غرب سهيل والسوق السياحى، فضلاً عن رحلة الفلوكه وسط الجزر النيلية.



>