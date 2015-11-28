بالصور.. التنافس يشتد فى جولة الإعادة بين أولاد العم بدائرة بئر العبد بشمال سيناء

اشتدت حرارة التنافس بين رمضان سرحان وسليمان الزملوط المرشحين بدائرة بئر العبد فى شمال سيناء، لحصد مقعد الدائرة الوحيد بجولة الإعادة.

وينتمى المرشحان لقبيلة البياضية إحدى أكبر قبائل المنطقة، ويسعى كل منهما لحشد أصوات القبائل المجاورة ذات الكتل التصويتية العالية، وهى قبائل الدواغرة والأخارسة والسماعنة، فضلا عن تكتل أبناء المحافظات.

وشهدت قرى ومدينة بئر العبد 3 مؤتمرات انتخابية حشد خلالها كل مرشح أنصاره، وظهر فيها 3 مرشحين خاسرين فى الجولة الأولى ليعلنوا موقفهم، وفى مؤتمر خاص بتأييد المرشح رمضان سرحان أعلن المرشح الخارج من الجولة الأولى اللواء عبد الله سالم وانصاره تأييد رمضان سرحان والوقوف معه فى جولة الإعادة، فيما حسم كل من سامى الهوارى وعبد الحميد الأخرسى المرشحين فى الجولة الأولى موقفهم بدعم المرشح سليمان الزملوط.

وبدأت مشاهد التنافس الأنتخابى واضحة بين المرشحين وشرع أنصار كل مرشح إلى شن حملات تأييد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى تذكر بتاريخ كل مرشح، كما سعى أنصار كل مرشح إلى العمل طوال ساعات الليل والنهار فى عقد صفقات انتخابية.

واختفى عن مشهد التنافس النائب سلامة الرقيعى وهو من مركز بئر العبد وابن قبيلة الدواغرة، الذى فاز فى الجولة الأولى ضمن قائمة فى حب مصر، كما ابتعد أيضا عن أجواء التنافس من فازوا فى الجولة الأولى من نواب شمال سيناء وهما النائب جازى سعد بوسط سيناء والنائب إبراهيم أبوشعيرة بالشيخ زويد ورفح.



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