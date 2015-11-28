ضبط 4 من عائلتى "الجواخم" و"ابو فاطمة" بأسيوط بعد اشتباكات مسلحة بينهما

ألقت قوات أمن أسيوط القبض على 4 من المتهمين من عائلتى "الجواخم" و"بيت أبو فاطمة" بعد الاشتباكات المسلحة التى وقعت بينهما منذ صباح أمس وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين اخرين جميعهم من عائلة " أبو فاطمة" وتم اقتيادهم إلى مركز شرطة القوصية لاستجوابهم عن وقائع المذبحة التى جرت منذ الصباح، كما تمكنت القوات من ضبط 10 بنادق آلية وبندقية إسرائيلى كانت مع المتهمين والقتلى.

وقالت مصادر أمنية أنه تم تحديد عدد آخر من المتهمين من الطرفين وعمل أكمنة أمنية لضبطهم، مضيفة أن جثث القتلى تم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى القوصية المركزى تحت حراسة أمنية مشددة لحين انتهاء الطبيب الشرعى من فحصها.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ بوقوع اشتباكات، وتجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الصبحة التابعة لمركز القوصية، وبالانتقال والفحص، تبين مصرع كلا من "سعد رياض محمد" 50 سنة، و"فتحى رياض" 64 سنة، و"زهران محمد عبد الرشيد"20 سنة، و"محمود محمد زهران"20 سنة، و"محمود فتحى رياض"20 سنة.

كما تبين إصابة شخص أخر يدعى زين رياض محمد 50 سنة فلاح، و"خالد زين رياض" 28 سنة فلاح وذلك فى اشتباكات بين عائلتى "أبو فاطمة" و"الجواخم" بحالة خطيرة إثر إطلاق أعيرة نارية بأماكن متفرقة بالجسد وحدوث نزيف وكسور.

تفاصيل الاشتباكات بين عائلتى"ابو فاطمة"و"الجواخم"بقرية فى القوصية..مصرع 5 واصابه 2 حصيلة 8 ساعات من تبادل الرصاص..ومديرية امن اسيوط تدفع بمجموعات قتالية ومدرعات وتفرض كردونا وتسيطر على الموقف

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