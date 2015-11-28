اليوم.."جنايات القاهرة" تنظر محاكمة 23 متهمًا فى قضية "أحداث ماسبيرو"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، جلسة محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسا فى قضية "أحداث ماسبيرو"، والتى وقعت فى 5 يوليو 2013.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار ، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السام العام.

- بالصور.. تأجيل محاكمة 23 متهمًا فى "أحداث ماسبيرو" لـ 28 نوفمبر