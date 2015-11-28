"التحالف الجمهورى":نخوض معركة مع "قوى سيطرت على البرلمان" وسنشكل حزبا

نفت المستشارة تهانى الجبالى مؤسس التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية ، وجود أى اعتراضات داخل التحالف الجمهورى على ما تم مناقشته فى مؤتمر ثانى أيام الانتخابات، بل أنهم أعلنوا أنهم سيكونون :"حزب المليون مؤسس" والذى سيعتمد على القوى الاجتماعية من الدرجة الأولى وأساسه هو أن يكون معبرًا عن هذه القوى.

وعن المشادات التى وقعت بعد مؤتمر التحالف الجمهورى ووجود تصدع داخل التحالف، قالت الجبالى فى تصريحات خاصة : " المشادة كانت ترتبط بتقصير أداء الناس فى مهامهم وتكليفات ومهمات كان يجرى التجهيز لها وليس لها علاقة بالقائمة أو الموافقة أو الاعتراض على ما تم إذاعته فى المؤتمر الصحفى" ، مشيرة إلى أنهم ماضون فى طريق تأسيس حزب سياسى.

وتابعت الجبالى : "نحن فى معركة كبرى مع قوى سيطرت على البرلمان ونطالب الإعلام بعدم البحث عن أشياء تافهة وصغيره"

وعن موقف الفريق حسام خير الله من الدخول فى الحزب الذى تسعى المستشارة تأسيسه ، أكدت "الجبالى" ، أن الفكرة لا تتوقف على أشخاص "فيمكن أنا لا أكون موجودة داخل الحزب والفريق تاريخه عسكرى كبير ويريد أن يعطى لبلده، أما الحزب فهو سيقوم بشباب مصر ويستهدف القوى الاجتماعية ولا يعبر عن توجه سياسى بعينه فهو يعبر عن القوى الاجتماعية".

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