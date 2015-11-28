بالصور.. ساحل العاج تجلى 44 من رعاياها من ليبيا

>أجلت سلطات ساحل العاج من ليبيا 44 من مواطنيها علقوا فى هذا البلد اثر محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وفق ما علمت وكالة فرانس برس.

واشرف على عملية الاجلاء وزير شؤون الاندماج الافريقى والمغتربين فى ساحل العاج على كوليبالى.

وغادرت المجموعة التى كانت مقيمة بليبيا الخميس طرابلس باتجاه تونس ومن هناك استقلت طائرة خصصتها الحكومة لاعادتهم إلى ديارهم.

ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافى فى 2011 تشهد ليبيا فوضى ونزاعات بين مليشيات مسلحة، وتدفع هذه الفوضى الامنية المزيد من المهاجرين إلى محاولة عبور المتوسط باتجاه اوروبا.

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