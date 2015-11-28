أخبار عاجلة

8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. ساحل العاج تجلى 44 من رعاياها من ليبيا

Google+ Print
بالصور.. ساحل العاج تجلى 44 من رعاياها من ليبيا بالصور.. ساحل العاج تجلى 44 من رعاياها من ليبيا

>أجلت سلطات ساحل العاج من ليبيا 44 من مواطنيها علقوا فى هذا البلد اثر محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وفق ما علمت وكالة فرانس برس.

واشرف على عملية الاجلاء وزير شؤون الاندماج الافريقى والمغتربين فى ساحل العاج على كوليبالى.

وغادرت المجموعة التى كانت مقيمة بليبيا الخميس طرابلس باتجاه تونس ومن هناك استقلت طائرة خصصتها لاعادتهم إلى ديارهم.

ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافى فى 2011 تشهد ليبيا فوضى ونزاعات بين مليشيات مسلحة، وتدفع هذه الفوضى الامنية المزيد من المهاجرين إلى محاولة عبور المتوسط باتجاه اوروبا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى