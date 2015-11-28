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حنان لـ"محكمة الأسرة":"أهل جوزى عايزن يجبرونى على بيع بنتى لثرى عربى"

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حنان لـ"محكمة الأسرة":"أهل جوزى عايزن يجبرونى على بيع بنتى لثرى عربى" حنان لـ"محكمة الأسرة":"أهل جوزى عايزن يجبرونى على بيع بنتى لثرى عربى"
بعد وفاة زوجها عاشت أسوء أيام برفقة أهله الذين عاقبوها على موته وأتهموها بأنها وبناتهم نحس وسبب كل شر حدث لهم وطردوها من منزلها وساوموها على الرجوع له مقابل زواج أبنتها التى تبلغ 15 عام لثرى عربى حتى يرضوا عنها ..تلك كلمات الأرملة "حنان.ف" أثناء تواجدها بمحكمة أسرة زنانيرى بسبب النزاع القائم بينها وبين أهل الزوج المتوفى وإتمام إجراءات الوصاية.

وأضافت "حنان"، "بعد موت زوجى كل يوم أصادف عنف أهله ضدى وبناتى الثلاثة ويتهمونا أننا السبب إن أبنهم مات، رغم وقوفى معه طوال تلك فترة مرضه بالسرطان، وعشان السبب دا مينفعش نتهنى ونعيش وطردونا من البيت ورفضوا حتى ناخد هدومنا".

وتابعت، "أكثر من مرة شقيق زوجى تعدى بالضرب على مستغلا وحدتى وعدم وجود سند لى بالحياة وفى الأخير وافق على خطوبة بنتى الصغيرة على رجل عربى عجوز عشان فلوسه وساومنى بذلك على رجوعى للمنزل".

وأختتمت حديثها قائلة، "جوزى مات وسابنا للبهدلة، وأنا مش عارفة أحمى بناتى من عائلتة اللى مبتعرفش ربنا ولا عندهم رحمة وعايزن يتاجروا فينا عشان كام ألف".

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