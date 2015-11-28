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سيدة أمام محكمة الأسرة: وقعت فى راجل ميعرفش ربنا أصل الهم عارف أصحابه

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سيدة أمام محكمة الأسرة: وقعت فى راجل ميعرفش ربنا أصل الهم عارف أصحابه سيدة أمام محكمة الأسرة: وقعت فى راجل ميعرفش ربنا أصل الهم عارف أصحابه
"الهم عارف أصحابه" بتلك الكلمات وصفت "منى.س" زواجها "حاتم.م" بعد زواج دام بينهما 4 سنوات، وانتهى بوقوفها أمام محكمة الأسرة تطلب النجاة من بطشه والحصول على الخلع.

وقالت "منى" بدعواها التى حملت رقم 9287 لسنة 2015 "فى بداية الزواج كان ليسبنى فقط وكنت أتحمل من أجل عدم حمل لقب مطلقة من أول شهر زواج ومع الوقت أصبح يعتدى على جسديا ويضربنى مستخدما كل شىء حتى الأدوات الحادة، لكنى لم أكن أستطيع الحديث والبوح، خصوصا مع إنجابى طفلتى (هنا) فأدركت بعدها أننى وقعت بين يد من لا يرحم طوال عمرى".

وأضافت الزوجة التى تبلغ من العمر 29 عاما أمام محكمة الأسرة بإمبابة: "حاولت أخلى حماتى تساعدنى فى نصحه، لكنها كانت أبشع منه، ولم يتقيا الله فى وعذبونى كى أتنازل عن كل حقوقى مقابل أن يتركا بنتى الصغيرة لى فوافقت".

واستكملت "رأيت ما لا يتحمله بشر من عنف وإساءة كادت أن تؤدى بحياتى أكثر من مرة دون أمل فى النجاة، وعندما فكرت وذهبت لمحكمة الأسرة لأخلعه هددنى بأخذ بنتى رغم إنه تنازل عنها رسميا مقابل كل حقوقى ومبلغ مالى كبير".

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مصر 365