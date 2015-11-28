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أرقام في الجول – كيف تخطف مصر مقعدا في التصنيف الأول لقرعة تصفيات المونديال

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أرقام في الجول – كيف تخطف مصر مقعدا في التصنيف الأول لقرعة تصفيات المونديال أرقام في الجول – كيف تخطف مصر مقعدا في التصنيف الأول لقرعة تصفيات المونديال

نفى محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك ومنتخب الأوليمبي أن يكون قد طلب الرحيل من القلعة البيضاء، مؤكدا على سعادته وفخره بارتداء القميص الأبيض.

ووقع كهربا أربعة مواسم مع الزمالك بداية من الموسم الجاري، لعب فيها 14 مباراة سجل ثمانية أهداف.

وقال كهربا لقناة الحياة2 يوم الجمعة: "شرف لي الانضمام للزمالك واللعب في الفريق.. عقدي مستمر لأربعة سنوات ولم أصرح بأي شيء أو أطلب الرحيل أقسم بالله".

وأضاف "وارد أن تكون خرجت هذه الأنباء بسبب سفر وكيلي للبحث لي عن عروض، هذا ما جعل البعض يتوقع لكني لم أصرح أو أتحدث مع الزمالك بخصوص رحيلي مطلقا".

وتابع "لو وصلني عرض قوي سأتحدث فيه مع الزمالك، لكن الآن أنا أريد حصد مزيد من البطولات والاستمرار، ومنذ بدأت من اليوم الأول عاهدت الجميع أنني سأقاتل من أجل الجمهور الذي ساندني.. ويكفي مشاهدة فرحتهم بسببي".

وتوج كهربا مع الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأهلي 2-0 في المباراة النهائية.

سبب حزنه

وأشار كهربا إلى أنه حزين من بعض الجماهير التي هاجمته بدون أي أساس من الصحة.

وكانت أنباء حول طلب كهربا الرحيل عن الزمالك في الفترة الماضية.

وشدد جناح الزمالك "عندما أهدرت فرصتين في أول ظهور لي مع الزمالك أمام سانجا وخسرنا المباراة. ساندني الجمهور بقوة ونجحت في الوصول لما أنا عليه بسببهم".

وتابع "لكن على أي أساس يشتمني البعض وبدون أي أساس من الصحة حول قرار رحيلي.. فأنا لم أخرج أو أصرح تليفزيونيا".

وأتم "بالتأكيد هذا يحز في نفسي".

شاهد - حديث كهربا

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