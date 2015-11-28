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68650 ألف طن بضائع عبرت قناة السويس من الاتجاهين خلال أكتوبر الماضى

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68650 ألف طن بضائع عبرت قناة السويس من الاتجاهين خلال أكتوبر الماضى 68650 ألف طن بضائع عبرت قناة السويس من الاتجاهين خلال أكتوبر الماضى
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية أن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال شهر أكتوبر من العام الحالى زيادة فى عبور البضائع المحملة من الاتجاهين – الجنوب والشمال- بنسبة 1,4% حيث وصلت كمية البضائع إلى 68650 الف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب شهدت عبور 34125 ألف طن بضائع حمولات مختلفة بينما عبرت خلال أكتوبر 2014 ، 37752 ألف طن بنسبة انخفاض قدرها 9,6%.

وأضاف التقرير أن القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال شهدت عبور 34525 ألف طن خلال أكتوبر من العام الحالى بينما عبرت 34037 الف طن من الجنوب إلى الشمال خلال أكتوبر من العام الماضى حيث حققت القناة الجديدة نسبة زيادة وصلت إلى 1,4 %.

وتابع التقرير أن إجمالى الحمولات القناة من الاتجاهين خلال شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 68650 الف طن بمتوسط يومى قدرة 2214,5 الف طن بينما شهدت القناة من الاتجاهين خلال أكتوبر 2014 عبور بضائع قيمتها 71789 الف طن بمتوسط يومى قدرة 2315,8 الف طن.
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