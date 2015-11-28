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أسامة القوصى : حملة الدعوة السلفية لـ"الأمر بالمعروف " مخالفة للدستور

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أسامة القوصى : حملة الدعوة السلفية لـ"الأمر بالمعروف " مخالفة للدستور أسامة القوصى : حملة الدعوة السلفية لـ"الأمر بالمعروف " مخالفة للدستور
قال الشيخ أسامة القوصى، الداعية السلفى ،إن مطالبة أحد قيادات الدعوة السلفية بحملة "طرق أبواب للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" تأتى بعد فشل الدعوة سياسيا وخسارة حزب النور بشكل كبير فى الانتخابات البرلمانية.

وأضاف "القوصى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه الحملة مخالفة للدستور ، لأن تلك مهمة المؤسسات الدينية وليس الجمعيات الأهلية ، لافتا إلى أن وزارة الاوقاف نفسها ليس لديها ضبطية قضائية على المواطنين للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وطالب "القوصى"، الدعوة السلفية بالرجوع إلى الوطن، وعدم تبنى حملات كانت تقوم بها الجماعة الإسلامية فى القرن الماضى.


>- "الدعوة السلفية" تطالب قواعدها بطرق الأبواب لـ"النهى عن المنكر"

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