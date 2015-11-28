أرقام في الجول – كيف تخطف مصر مقعدا في التصنيف الأول لقرعة تصفيات المونديال

نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لحساب نقاط المنتخبات ومن ثم ترتيبها وتصنيفها يعتمد على آخر أربع سنوات.. هذا النظام استحدث في 2006، ومصر تحتاج للارتقاء قبل قرعة التصفيات.

وتقع مصر في الوقت الراهن بالتصنيف الثالث لكن ينتظر أن ترتقي الشهر المقبل للتصنيف الثاني في القارة الإفريقية.

وتأهل منتخب الفراعنة لدور المجموعات وتقام القرعة يوم 24 يونيو 2016.

ويقدم FilGoal.com شرح كامل لكيف تخطف مصر مقعدا من التصنيفات الخمسة الأولى:

كيفية حساب التصنيف:

في البداية طالع جيدا|| طريقة حساب النقاط في تصنيف الاتحاد الدولي بالضغط هنا

ماذا عن تصنيف شهر يونيو القادم والذي ستتم بناء عليه القرعة بالقاهرة؟

كيفية حساب تصنيف شهر يونيو 2016:

من يونيو 2016- يوليو 2015. 100 %

من يونيو 2015 - يوليو 2014. 50%

من يونيو2014- يوليو 2013. 30%

من يونيو2013- يوليو 2012. 20%

هذا التصنيف يعتمد على نتائج (متوقعة) وتحتمل جميع الاحتمالات.. لكننا نفترض أن تكون نتائج المباريات التي ستقام في يناير ومارس ويونيو القادم كلها فوز لضمان أكبر عدد نقاط ممكنة لكل منتخب.

النتائج المتوقعة تعتمد على فرضية وجود منتخبات بعينها في ترتيب بعينه حين لعب المباريات القادمة في يناير (كأس إفريقيا للمحليين) , مارس ويونيو (تصفيات كاس افريقيا 2017). وتحتمل أن يتغير ترتيب المنتخب للأعلى أو للأسفل.. وبالتالي تتغير النقاط ومن ثم التصنيف:

مش فاهم؟

مثال:

مصر ستقابل نيجيريا في مارس القادم

نيجيريا حاليا في المركز 59

ومن المتوقع أنها ستكون في المركز 65 تقريبا في مارس القادم.

وتم حساب النقاط والتصنيف بناء على هذه الفرضية.

من الممكن أن يتغير ترتيب نيجيريا سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وبالتبعية تتغير نقاط المباراة ومن ثم تصنيف مصر.

ووضع FilGoal.com تصورا بالأرقام لما سيكون عليه تصنيف المنتخبات الإفريقية فى يونيو 2016 حسب المباريات التى لعبها كل فريق والتى سيلعبها من الآن إلى شهر يونيو.

بما أن المراكز الأولى الثلاثة فى ترتيب المنتخبات الإفريقية محجوزه بصورة مؤكدة لكل من كوت ديفوار والجزائر وغانا.. فالتركيز سينصب على المنتخبات من التصنيف الرابع إلى 11:

• تونس:

منتخب تونس حاليا (تصنيف شهر ديسمبر القادم) سيكون في المركز الخامس إفريقيا.. ونسور قرطاج مشارك في كأس إفريقيا للمحليين في يناير القادم.

وسيقابل منتخبات غينيا والنيجر ونيجيريا.. وفي حالة مروره للدور التالي ستزيد عدد مبارياته بالتبعية. لذا سنفترض في توقعاتنا لتصنيف يونيو الخاص به أنه سيلعب ثلاث لقاءات فقط وسيفوز بها. (وسيتم عمل تحديث للتقرير الحالي بعد نهاية كاس افريقيا للمحليين)

وفي مارس القادم سيقابل توجو ذهابا وايابا ومن ثم سيقابل جيبوتي في الثالث من يونيو في تصفيات كاس افريقيا 2017, بافتراض فوز تونس في كامل مبارياتها ستصل للنقطة 717.7 وتنتظر نتائج الاخرين لمعرفة هل ستكون ضمن فرق التصنيف الاول ام لا!

• منتخب السنغال:

السنغال ستحتل الترتيب السادس إفريقيا في تصنيف ديسمبر المقبل. ويتبقى لها ثلاث مباريات رسمية وهيا النيجر ذهابا وإيابا. وبوروندي إيابا في بوجمبورا في يونيو المقبل.

فوز السنغال بمبارياتها الثلاث تلك يضمن لها الوصول للنقطة 707. وتنتظر نتائج الآخرين ايضا.

• منتخب الكونجو:

• الكونجو ستحتل الترتيب السابع إفريقيا في ديسمبر المقبل. ويتبقى لها ثلاث مباريات رسمية ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2017. إذ ستقابل زامبيا ذهابا وإيابا في مارس ومن ثم تلاقى غينيا بيساو في برازفيل في يونيو المقبل. فوزها في جميع لقاءاتها يضمن لها الوصول للنقطة 682. وتنتظر نتائج الآخرين.

• منتخب غينيا:

غينيا ستحتل الترتيب الثامن إفريقيا في ديسمبر المقبل.. وستشارك في كأس إفريقيا للمحليين في مجموعة تضم تونس ونيجيريا والنيجر. وفي مارس ستقابل مالاوي ذهابا وإيابا ومن ثم تخرج لتقابل سوازيلاند في يونيو. فوزها في جميع مبارياتها يضمن لها الوصول للنقطة 651 وتنتظر نتائج الاخرين.

• منتخب مصر:

مصر ستحتل المركز التاسع إفريقيا في ديسمبر المقبل. وستقابل نيجيريا ذهابا وايابا في مارس وتخرج لمقابلة تنزانيا في يونيو المقبل، الفوز في لقائاتها الثلاثة يضمن لمصر الوصول لـ 757 نقطة ويضمن لها بصورة كبيرة جدا جدا التصنيف الأول وبغض النظر عن نتائج الآخرين أيا كانت.

• منتخب الكاميرون:

ستحتل الكاميرون في ديسمبر المقبل المركز العاشر إفريقيا.. وستشارك في كأس إفريقيا للمحليين في مجموعة تضم إثيوبيا والكونجو الديمقراطية وأنجولا. وفي مارس ستقابل جنوب إفريقيا ذهابا وايابا وتخرج لمقابلة موريتانيا في يونيو المقبل. فوز الكاميرون في جميع مبارياتها سيصل بها إلى النقطة 685,, وتنتظر نتائج الاخرين.

• منتخب نيجيريا:

نيجيريا بعد تراجع نتائجها في الفترة الأخيرة تقهقر ترتيبها وستحتل المركز الـ13 إفريقيا. ستشارك نيجيريا في كأس إفريقيا للمحليين في مجموعة تضم غينيا والنيجر وتونس. وتقابل مصر ذهابا وإيابا في مارس وتخرج لمقابلة تشاد في يونيو المقبل، فوزها في جميع مبارياتها بما فيها مباراتي مصر يضمن لها الوصول ل 710 نقطة. وتنتظر نتائج الاخرين.

• الرأس الأخضر:

الرأس الأخضر (كاب فيردي) تحتل حاليا الترتيب الرابع إفريقيا. وستقابل المغرب ذهابا وايابا في مارس المقبل، ومن ثم تخرج لمقابلة ساوتومي في يونيو المقبل. فوزها في جميع مبارياتها يضمن لها بصورة نهائية الوصول للتصنيف الأول. لكن في حالة خسارتها من المغرب في المغرب وفوزها في ملعبها ستصل الى 748 نقطة أما لو خسرت من المغرب في المغرب وتعادلا فى الرأس الأخضر وهذا متوقع فإنها ستحصل على 672 نقطة فقط.

وهنا ستكون الفرصة قوية ومتاحة لمنتخب مصر للتنافس على مقعدين للتصنيف الاول بدلا من مقعد واحد.

إذن فرصة مصر لا تزال قائمة وبقوة لاقتناص مقعد ضمن التصنيف الاول.. بشرط اعتبار الثلاث لقاءات القادمة تحت شعار "لا بديل عن الفوز".

فالفوز بها أو على الأقل الفوز باثنتين منها والتعادل في لقاء يضمنان بنسبة كبيرة جدا الوصول للتصنيف الاول. وهو ما يجنب مصر الوقوع مع منتخبات غانا والجزائر وكوتديفوار في مجموعة واحدة.

ويستعرض FilGoal.com ترتيب المنتخبات مع عدة احتمالات متوقع حدوثها على الأقل لكل المنتخبات إن لم يكن أكثر احتمالات فوز مصر فى المباريات الثلاث أو تعادلها أو خسارة واحده منها مقارنة بما هو متوقع لباقى المنتخبات.

ماذا عن المباريات الودية؟

أولا: لا يوجد أجندة دولية متاحة للعب مباراة ودية إلا في مارس المقبل وسيكون المنتخب وقتها منشغلا بلقائي نيجيريا. أو في الفترة من 30 مايو حتى 7 يونيو المقبل. وفي الفترة هذه ستقابل مصر تنزانيا في دار السلام في تصفيات كأس إفريقيا 2017.

إذن الوقت الوحيد المناسب هو إما 30 أو 31 مايو.. قبل لقاء تنزانيا بخمسة أيام. ومن الصعب إقناع منتخبات إفريقية بلعب مباراة ودية في هذا التوقيت لأنها ستكون منشغلة بالاستعداد للجولة الخامسة من التصفيات. وفرق أوروبا ستكون منشغلة بالتجهيز ليورو 2016، وكذلك الأمر بالنسبة لفرق أمريكا الجنوبية والاستعداد لكوبا امريكا.

ومن الخطأ تماما فكرة لعب مباراة ودية خارج الأجندة.. لأن أندية أوروبا لن تترك محترفيها في غير الأجندة الدولية. بالتالي منتخبات الصف الأول قد لا توافق على لعب مباراة ودية. واللعب مع منتخبات متأخرة في التصنيف ليس له أي جدوى. بالعكس يقلل من نقاطك حتى لو فزت بالمباراة.

إذن التركيز على الفوز بالثلاث مواجهات الرسمية هو مفتاح وصول مصر للتصنيف الأول، بغض النظر عن اي لقائات ودية او انتظار نتائج الآخرين.

ملاحظة: التقرير معتمد على توقعات واستنتاجات للنتائج. تحتمل التغيير في الفترة القادمة مجرد نظرة مبدئية وتوقعات لما سيؤول إليه التصنيف في يونيو.

وسيعرض FilGoal.com أي مستجدات تحدث على التصنيف بمجرد خوض المنتخبات مباريات.