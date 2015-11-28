تدخين "الحشيش" بانتظام يدمر المخ ويسبب أمراضًا نفسية

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية لمخدر الحشيش، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد الصحة النفسية فى جامعة كينجز كولدج لندن البريطانية، أن تدخين مخدر الحشيش بشكل منتظم يتسبب فى تلف ودمار أحد المناطق الحيوية جدًا بالمخ، وهى تعرف باسم "الجسم الثفنى corpus callosum"، وهى المسئولة عن نقل الإشارات العصبية بين فصى المخ الأيمن والأيسر.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تنطبق على أنواع الحشيش "الأًصلية" وغير الهجينة، والتى تحتوى على تركيزات عالية من مادة تتراهيدروكانبينول، وهم أجروا أبحاثهم على نوع من الحشيش يعرف باسم "skunk"، وهو النوع الأشهر داخل بريطانيا، حيث ثبت أنه يساهم فى رفع فرص الإصابة بالأمراض والاضطرابات النفسية، كما يؤدى إلى الإصابة ببعض الأعراض الذهانية مثل الهلوسة، بالإضافة إلى الحد من نشاط المخ وتقليل معدل مرور المعلومات عبره.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Psychological Medicine"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.

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