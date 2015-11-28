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وزير دفاع إسرائيل يعترف بعدم قدرته على مواجهة المقاومة..ويؤكد:نحتاج أسابيع

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وزير دفاع إسرائيل يعترف بعدم قدرته على مواجهة المقاومة..ويؤكد:نحتاج أسابيع وزير دفاع إسرائيل يعترف بعدم قدرته على مواجهة المقاومة..ويؤكد:نحتاج أسابيع
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى موشية يعلون بأن القضاء على "الهبة" الفلسطينية التى بدأت منذ بداية أكتوبر الماضى يحتاج لوقت.

وأضاف فى حوار أجراه مع إذاعة الجيش الإسرائيلى، أن هذه الموجة ستستمر خلال الأسابيع القادمة على أقل تقدير، ولم يستبعد يعلون أن يطرأ تصعيد على الأوضاع الأمنية، الأمر الذى يتطلب الاستعداد للتعامل مع سيناريوهات متعددة.

وأكد أن سياسة الردع هى الكفيلة باجتثاث جذور المقاومة والتغلب عليها مثلما تم سابقا.
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