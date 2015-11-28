«الأمين» طوق نجاة لضحايا التهديد والمضايقات

قبل نحو 12 عاماً؛ أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي خدمة «الأمين» بشكل رسمي، لتكون همزة وصل بين أفراد المجتمع والإدارة العامة لأمن ‏الدولة، تتلقى بموجبها من الجمهور الملاحظات الأمنية عبر قنوات عدة ووسائل اتصال حديثة لمواكبة التطورات ‏التي تشهدها الدولة.

تسعى هذه الخدمة التي حملت شعار «كن آمنا في مجتمعك.. تعاون مع الأمين» إلى تحقيق أهداف عدة، أبرزها: إشراك كافة المواطنين والمقيمين في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وتوفير قناة اتصال سهلة، وسريعة، وفعالة، وآمنة.

إلى جانب تشجيع روح المبادرة الفردية في إيصال المعلومات التي من شأنها الوقاية من أي إضرار للمصلحة العامة للمجتمع، وتوعية الجمهور بأهمية المعلومات وعدم التقليل من شأن أية ملاحظة أو معلومة صغيرة قد تكون سبباً في الوقاية من المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

وتكفل هذه الخدمة المتاحة على مدار الساعة، المحافظة على السرية التامة في تلقي المعلومات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والمرورية، ‏وتضمن الأمان ‏للمتصل بعدم الكشف عن هويته، مثلما ‏لا تترتب عليه أية مسؤوليات قانونية، وتتيح خيارات اتصال متعددة ‏تتوافق مع ظروف المتصل.

وحرصاً منها على تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، تؤكد «الأمين» ضرورة عدم التعاطي مع المتصلين مجهولي الهوية، أو أولئك الذين يودون التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو سواها. كما تحذر من تزويد هؤلاء المتصلين بأية بيانات شخصية كالاسم أو العمر أو ما يتصل بالأمور المالية، وتدعو أي شخص يتعرض لمضايقات إلى المسارعة في الإبلاغ.

وتتلقى «الأمين» البلاغات الداخلية والخارجية عبر وسائل عدة، منها الرقمين المجانيين 8004888 (هاتف وفاكس)، و009718004888، والرسائل النصية على الرقم 4444، والبريد الإلكتروني alameen@alameen.gov.ae.

وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستغرام» @alameenservice، وخدمة «واتس آب» على هاتف رقم 00971508566657، وخدمة «بلاك بيري» عبر رمز التعريف الشخصي 52ADFDE0، وتطبيق الخدمة من متاجر «بلاك بيري» أو «أبل ستور» أو «أند رويد»، وكذا عبر الساعة الذكية.