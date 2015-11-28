إتيكيت التسوق.. خطوات الحصول على أفضل الخدمات

يستغرب كثيرون للوهلة الأولى من وجود آداب يجب التحلي بها عند شراء المستلزمات الشخصية أو المنزلية، ويؤكد خبراء الإتيكيت ضرورة التحلي ببعض الصفات وردود الفعل الإيجابية عند مواجهة بعض المواقف الغريبة خلال التسوق، لافتين إلى أن هناك قواعد للاتيكيت خاصة بالتسوق، يجب اتباعها.

في هذا الاتجاه أشار طارق الشميري خبير الإتيكيت والبروتوكول، إلى بعض السلوكيات التي تشمل تجنب حمل الطعام والشراب إلى المتاجر، حتى يمكن تفادي بعض التعليقات والملاحظات السلبية من المتسوقين الذين يرون في هذا التصرف فعلاً غير مستحب.

اصطحاب الأبناء

وأضاف: في حال اصطحب المتسوقون أبناءهم معهم خلال التسوق، يجب عليهم حينئذ ضبطهم والحرص على الإمساك بهم جيداً، وألا يكونوا بعيدين عن نظر الوالدين، خاصة أن معظم مراكز التسوق، تتسم بالزحام الشديد الذي يصعب معه الانتباه لخطوات الأولاد السريعة وغير المكترثة، كما أن وجودهم إلى جانب الوالدين يضمن ألا يعبث الصغار بالبضائع، أو قد يتسببون بكسر بعض المنتجات على الأرفف، مسببين بذلك فوضى كبيرة يتأذى منها المتسوقون، ما يضع الوالدين في موقف محرج.

ابتسامة خفيفة

وأوضح الشميري أن التعامل الجيد مع موظفي المحلات، عن طريق إلقاء التحية عليهم، مع بعض الابتسامة، له من التأثير الإيجابي الكبير على جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن التعامل الجيد من قبل الموظفين، ومحاولتهم تقديم أقصى ما لديهم من خبرات عند اختيار بعض الألبسة أو الإكسسوارات الخاصة بالسيدات مثلاً، وبالرغم من ذلك فقد يكون هناك بعض الموظفين الذين يتسمون ببعض السلبية في سلوكياتهم، مثل ملامح الوجه العابسة، أو عدم الاكتراث لما يطلب منهم.

في هذه الحالة يجب التماس العذر، فربما قد يواجهون بعض المتاعب مع رؤسائهم، أو قد يكون أحدهم مرهقاً أو مريضاً.

الحيوانات الأليفة

وأكد أن هناك الكثير من محلات التسوق تمنع اصطحاب الحيوانات الأليفة، ويجب الالتزام بذلك، وعدم اصطحاب الحيوانات إليها، أو تركها خارج هذه المحلات مع أحد الأشخاص حتى الانتهاء من جولة التسوق المفترضة

. وتابع أن من أكثر الأشياء التي تعد غير لائقة، تلك التي تتعلق بالمجادلة حول أسعار البضائع، أو ما يقوم به كثير من المتسوقين من الاستفسار عن البضائع فقط بعد تجربتها داخل المحل، خاصة الألبسة والأحذية وما شابه، ما قد يتسبب بضيق لمقدمي الخدمة.

الزحام الشديد

وفي حال كان هناك ازدحام شديد عند دفع الحساب «الصندوق»، يجب حينها التحلّي بالصبر قدر الإمكان حتى يأتي الدور، ولا يجب إلقاء اللوم على الموظف؛ لأنه ببساطة لا يستطيع أن يتعامل مع أكثر من شخص في توقيت واحد.

ونصح طارق الشميري المتسوقين عند التبضع للأغراض المنزلية خاصة في المراكز التجارية الضخمة، بألا ينتظروا كثيراً أمام أرفف السلع المعروضة، تحسباً لتعطيل متسوقين آخرين يريدون أخذ السلعة نفسها، خاصة أن هناك أرففا كثيرة مليئة بالسلع وكثيرا من المتسوقين يسيرون بعربات تسوق ضخمة، ما يتسبب في ازدحام شديد قد يزعج المتسوقين، وأحياناً تنتج عنه احتكاكات لفظية أو غيرها من ردود الفعل السلبية التي يجب تجنبها، وفي حال اصطدام عربتك بأخرى؛ يجب المبادرة إلى الاعتذار فوراً.