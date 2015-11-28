مغرّدون: حملة مشبوهة ضد إنجازات الإمارات

قالت مريم الفلاسي مديرة إدارة الاتصال بوزارة الخارجية إن وكالة ايرينا منظمة دولية مستقلة تعمل وفق القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم عمل هذه المنظمات.

وأكدت انه ومن هذا المنطلق فإن أية اتفاقات بين ايرينا وإسرائيل لا تمثل أي تغيير في موقف الإمارات أو علاقاتها مع إسرائيل.

وأضافت إن مهام البعثات المعتمدة لدى ايرينا تنحصر بالشؤون المتعلقة بالتواصل والتعامل مع الوكالة ولا تتعداها بأي حال من الأحوال إلى أنشطة أخرى ولا يترتب على الدولة المضيفة أي تبعات فيما يتصل بعلاقاتها الدبلوماسية أو غيرها. وكان مجلس إدارة ايرينا قد عقد دورته العاشرة في ابوظبي يومي 24 و25 نوفمبر الحالي.

واستنكر مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الحملة الشرسة ضد الإمارات والتي تتبناها جماعات ومنظمات متطرفة على رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ودول تسعى إلى الإساءة للإمارات التي تساند بقوة الأشقاء في فلسطين وقضيتهم.

أكاذيب

وتفصيلاً، غرد الدكتور علي النعيمي: كعادة الآلة الإعلامية التابعة للإسرائيلي عزمي بشارة والإخواني وضاح خنفر في الإساءة للإمارات فقد بدأت بحملة أكاذيب وافتراءات جديدة، وهذه الحملة تتعلق بخبر صحيفة إسرائيلية حول فتح اسرائيل مكتباً لها لدى منظمة أيرينا والذي يعتبر مكتبا لدى المنظمة الدولية وليس لدى الإمارات.

وأضاف النعيمي: للعلم ان اتفاقيات فتح مقار رئيسية للمنظمات الدولية تعطي الحق لجميع الدول ذات العضوية بالأمم المتحدة بفتح مكاتب لها لدى هذه المنظمات، ولأن الإمارات دولة رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة وتعمل على صناعة مستقبل مشرق لأبنائها فقد قررت احتضان مقر ايرينا لتؤكد على تميزها فيه ولترسل للعالم رسالة أن العرب لهم دور في بناء مستقبل مشرق للإنسانية واننا شركاء في بناء حضارة مفيدة وينتفع منها كل بني البشر.

استثمار

وتابع النعيمي: لأن للإنجاز الإماراتي حاقدين يستثمرون المليارات في الإساءة للإمارات بدلا من بناء أوطانهم والموقف الإماراتي من القضية الفلسطينية تتحدث عنه أفعالها وليس منصات الدعاية الكاذبة ولذلك علينا أن نتساءل لمصلحة من يكذب ويفترى على الإمارات التي تتحمل مسؤولياتها نحو الأشقاء والأصدقاء بكل شجاعة واقتدار وبالذات نحو أشقائنا الفلسطينيين فمدن زايد رحمه الله ومدارسه ومستشفياته هناك.

ودون محمد جلال الريسي قائلاً: #وطني_الإمارات_يبقى_عالياً_شامخاً فوق كل كاذب يريد المساس بسمعته لأنه بلد الأوفياء الذين قدموا دماءهم من أجل استقرار وطنهم العربي.

وكتب حمد المطيوعي: الإمارات عصية على اكاذيب الإخوان وافتراءاتهم، ونحن نتقدم يوماً بعد يوم وتركنا الكلام والنواح لكم لن يثني عزيمتنا وسنكون بإذن الله الرقم واحد، وقال فرسان الإمارات: الحملة الإعلامية المسعورة الموجهة ضد الإمارات تقودها آلة إعلامية مأجورة.

وغرد طلال الفليتي: المنظمات الدولية الحكومية في كل دول العالم، وهناك التزام دولي ولا يعني علاقات مع الدولة

مثل الأمم المتحدة وبعثات الدول في نيويورك وجنيف وغيرها، وكتب طيار ركن: ‏من يستضيف مقر منظمة تابعاً للأمم المتحدة على أرضة لا يستطيع منع أي دولة عضو بالمنظمة من رفع علمها على المقر.

محمد المسكري قال: الدول الحاضنة لجماعة الإخوان المسلمين لا تريد النجاح للإمارات وأي نجاح تحققه الدولة يصيبهم بالجنون.