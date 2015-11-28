"الزراعة" : السيطرة على 63 بؤرة مصابة بمرض أنفلونزا الطيور فى 6 محافظات

كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن بؤر الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور،أن عدد مناطق البؤر المصابة بالمرض التى تم اكتشافها من خلال فرق التقصى النشط فى 6 محافظات منها "الفيوم والمنيا وسوهاج والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية"، منذ شهر أبريل وحتى الآن ، بلغت 20 بؤرة مصابة شديدة الضراوة ، منها 6 تربية و14 أسواق ، بالإضافة إلى ظهور 43 بؤر مصابة ضعيفة الضرورة منها 1 تربية منزلية و42 اسواق ، وتمت السيطرة عليها جميعًا.

قال الدكتور طارق زكريا، مدير عام التقصى النشط لمرض أنفلونزا الطيور بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ" اليوم السابع " ، إن إدارة الطب الوقائى تواصل خطتها الاستباقية لمواجهة مكافحة مرض أنفلونزا الطيور وخاصة فى فصل الشتاء،مشير الى أن فرق التقصى النشط فى 6 محافظات منها "الفيوم والمنيا وسوهاج والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ، بمشاركة 150 طبيبا بيطريا نجحت فى السيطرة على 63 بؤرة مصابة بالفيروس شديد وضعيف الضراوة منذ شهر ابريل وحتى الان.

وأكد مدير عام التقصى ،أن هناك إجراءات سريعة للاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة بمرض أنفلونزا الطيور، تتمثل فى الحجر البيطرى على المزرعة المصابة ، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة،وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات، فى القرية المصابة لمدة 21 يوما، والتحصين مجانا للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم، ولحضانات الطيور.

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