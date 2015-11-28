ضبط عاطل بحوزته 70 جرام حشيش بالسيدة زينب

ألقى ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة القبض على عاطل أثناء استقلاله دراجة بخارية وبحوزته 70 جرام حشيش بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

تمكن النقيب محمد عادل محمد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمد.أ.م" 19 سنة عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملكه" وبحوزته 70 جرام حشيش بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6911 لسنة 2015م جنايات القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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