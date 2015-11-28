رئيس وزراء البحرين دخل المستشفى لإجراء فحوص وحالته مستقرة

>قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قد نقل للمستشفى مساء اليوم الجمعة لكن حالته مستقرة.

وقالت الوكالة فى بيان دون إسهاب فى سبب دخول رئيس الوزراء للمستشفى "صاحب السمو الملكى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.. قد أدخل للمستشفى مساء اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية التى كانت مطمئنة وتكللت بحمد الله وفضله بالنجاح."

ويشغل الشيخ خليفة وهو الآن فى الثمانين من العمر منصب رئيس الوزراء منذ إعلان استقلال البحرين عن بريطانيا فى 1971. وتحكم أسرة آل خليفة البحرين منذ 1783.

وفى المملكة مقر الأسطول الخامس الأمريكى وشهدت اضطرابات متقطعة منذ احتجاجات حاشدة للأغلبية الشيعية فى 2011.

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