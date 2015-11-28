موجز المحافظات.. 5 وفيات فى الاشتباكات بين عائلتين فى القوصية بأسيوط

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أن الدكتور صفوت أحمد نقيب الصيادلة بمحافظة الإسماعيلية نشر على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو أكد أنه اعتداء الشرطة على الدكتور عفيفى حسن عفيفى داخل صيدلية زوجته قبل وفاته بالإسماعيلية.

وارتفعت أعداد ضحايا حادث الاشتباكات التى وقعت بين عائلتى "أبو فاطمة " و" الجواخم" بقرية الصبحة التابعة لمركز القوصية فى أسيوط إلى خمسة أشخاص بعد وفاة أحد المصابين.

وشهدت كلية الدراسات الإسلامية بدمنهور التابعة لجامعة الازهر، حالة من الجدل بعد قرار الدكتورة مفيدة إبراهيم عميدة الكلية، إلزام طالبات الكلية بالاحتشام داخل الحرم الجامعى.

كما فوجئ أهالى وصيادو الملاحة بمنطقة القبارى بالإسكندرية بنفوق الأسماك بكميات كبيرة وطفوها فوق سطح المياه، وهو ما أصاب الصيادين والأهالى بالذعر الشديد خاصة أن الصيد هو مصدر رزقهم الوحيد.

وكشف رمضان محمد إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنيا، أن إجمالى عدد وحدات الإسكان الإجتماعى المتوقفة بلغت 5540 وحدة سكنية نتيجة لعدم وجود اعتمادات مالية للمشروع.

ويستعد الربان المصرى ولاء حافظ للقيام بغطسة من مدينة دهب إلى مدينة شرم الشيخ، لمسافة 100 كم تحت الماء فى أقل من 24 ساعة، وتبدأ مراسم بداية الغطسة بقيام المطرب سامح يسرى بالغناء أغنية وطنية جديدة من تحت الماء، داخل قفص مجهز ويرتفع تدريجياً إلى سطح الماء.

و إلى أهم الأخبار...

بالفيديو..نقيب الصيادلة بالإسماعيلية ينشر لقطات لاعتداء الشرطة على صيدلى قبل وفاته بالقسم

ارتفاع أعداد القتلى فى اشتباكات عائلتى "أبو فاطمة و"الجواخم " إلى 5 أشخاص

إنذار 50 طالبة بكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور بضرورة الاحتشام داخل الحرم

بالصور.. نفوق أسماك بكميات كبيرة بمنطقة القبارى بسبب اختلاط المياه بالصرف

وكيل "إسكان المنيا": 5540 وحدة سكنية متوقفة لضعف الاعتمادات المالية

بالفيديو والصور.. عشرات من أهل العوامية فى مسيرة تنديد بوفاة شخص بقسم بندر الأقصر

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