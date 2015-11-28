"أطباء أسيوط" تعلن تضامنها مع نقيب أطباء سوهاج بعد أزمته مع المحافظ

اعلنت نقابة أطباء أسيوط الفرعية اليوم الجمعة تضامنها الكامل مع نقيب أطباء سوهاج بعد أزمته مع محافظ سوهاج بالأمس، وقيام المحافظة بإحالته للتحقيق بالنيابة الإدارية بعد تصريحاته التى يعتبرها الأطباء فى صميم عمل النقابة وذلك بعد فوزه بمنصب نقيب الاطباء منذ أقل من 3 شهور فقط.

وقال الدكتور محمد جمال نقيب أطباء أسيوط فى تصريحات صحفية له، إن النقابة الفرعية بأسيوط تدعم الدكتور أحمد فوزى فى أزمته، فالنقابة ضد أى تجاوز وليس من حق أى مسئول، حتى وإن كان المحافظ، التدخل فى شؤون نقابة الأطباء، خاصة فى ما يهم النقابة وإنما يمكن أن يحاسب الطبيب فى مجاله الصحى إذا قصر فى أعماله الطبية، مضيفآ أن بعض أعضاء النقابة اقترحوا عمل جمعية عمومية لكل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية والنقابة العامة بالقاهرة إذا إحتاج الأمر لذلك.

وترجع أحداث الأزمة إلى قيام محافظ سوهاج الدكتور أحمد عبد المنعم بإحالة نقيب أطباء سوهاج للنيابة الإدارية بعد إدلائه بتصريحات صحفية عن أن غالبية الأطباء يعزفون عن العمل بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر، بسبب عدم توفير حوافز العمل بالمناطق النائية لهم وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2014، وهو ما تسبب في عدم توافر أطباء لغالبية الوحدات الصحية بتلك المحافظات.